Querétaro, 19 de enero de 2026. — Un vehículo se volcó tras perder el control en el kilómetro 11+950 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, lo que provocó un cierre parcial de circulación.

El conductor perdió el control del automóvil y se proyectó contra el divisor central de la vialidad, quedando impactado y volcado en el desnivel tras estrellarse contra los árboles, informó la Guardia Nacional Carreteras a través de redes sociales.

Elementos de los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los ocupantes del vehículo, explicó la dependencia federal. Las autoridades no precisaron si existieron personas lesionadas de gravedad que requirieran traslado a un centro hospitalario.

La Guardia Nacional solicitó a los automovilistas atender las indicaciones viales y tomar precauciones al circular por la zona. El accidente generó afectaciones al flujo vehicular en una de las principales carreteras del estado de Querétaro que conecta con San Luis Potosí.

Los elementos trabajaron en el lugar para restablecer la circulación normal y brindaron auxilio al conductor afectado. Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vialidad extremar precauciones y respetar los señalamientos de tránsito en la zona del accidente.

La dependencia federal no detalló las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Las autoridades mantuvieron operativos de auxilio vial en lacarretera Querétaro-San Luis Potosí para garantizar la seguridad de los automovilistas.