Vuelca vehículo en carretera Querétaro-San Luis Potosí

Un vehículo se volcó tras perder el control en el km 11 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí. Servicios de emergencia atendieron a los ocupantes.

Vehículo volcado tras accidente en carretera Querétaro San Luis Potosí kilómetro 11

Vehículo quedó volcado tras impactarse contra árboles del divisor central en el km 11 de la carretera Querétaro-SLP.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 19 de enero de 2026. — Un vehículo se volcó tras perder el control en el kilómetro 11+950 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, lo que provocó un cierre parcial de circulación.

El conductor perdió el control del automóvil y se proyectó contra el divisor central de la vialidad, quedando impactado y volcado en el desnivel tras estrellarse contra los árboles, informó la Guardia Nacional Carreteras a través de redes sociales.

Elementos de los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los ocupantes del vehículo, explicó la dependencia federal. Las autoridades no precisaron si existieron personas lesionadas de gravedad que requirieran traslado a un centro hospitalario.

La Guardia Nacional solicitó a los automovilistas atender las indicaciones viales y tomar precauciones al circular por la zona. El accidente generó afectaciones al flujo vehicular en una de las principales carreteras del estado de Querétaro que conecta con San Luis Potosí.

Los elementos trabajaron en el lugar para restablecer la circulación normal y brindaron auxilio al conductor afectado. Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vialidad extremar precauciones y respetar los señalamientos de tránsito en la zona del accidente.

La dependencia federal no detalló las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Las autoridades mantuvieron operativos de auxilio vial en lacarretera Querétaro-San Luis Potosí para garantizar la seguridad de los automovilistas.

sucesosseguridadmovilidadaccidente

Reciente

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante intervención en Foro Santander en Madrid España promoviendo inversión turística
Querétaro

Kuri promueve inversión turística para Querétaro en Madrid

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el Foro Santander durante FITUR para atraer inversiones hoteleras, culturales y de negocios al estado con alianzas estratégicas internacionales.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.