México, 19 de enero de 2026. — La Guardia Nacional reportó tres accidentes viales simultáneos que provocaron cierres parciales de circulación en Hidalgo, Oaxaca y Nuevo León.
Las afectaciones se registraron en el kilómetro 135+500 del Libramiento Norte de la Ciudad de México, el kilómetro 338+000 de la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz y el kilómetro 23+000 del Libramiento Noroeste de Monterrey, informó la dependencia federal a través de redes sociales.
Cierre en Hidalgo por accidente vial
En Hidalgo, el accidente en el Libramiento Norte de la Ciudad de México afectó una de las principales vías de comunicación del área metropolitana, explicó Guardia Nacional Carreteras.
Los elementos de tránsito trabajaron en el lugar para restablecer la circulación normal y solicitaron a los conductores atender las indicaciones viales correspondientes.
Afectación en carretera costera de Oaxaca
El incidente en Oaxaca impactó la carretera costera que conecta Pinotepa Nacional con Salina Cruz, una ruta estratégica para el tráfico comercial y turístico de la región, precisó la corporación federal.
Las autoridades mantuvieron operativos de auxilio vial y recomendaron a los usuarios considerar tiempos de retraso en sus trayectos.
Libramiento de Monterrey con circulación restringida
En Nuevo León, el accidente en el Libramiento Noroeste de Monterrey generó afectaciones al tráfico vehicular del área metropolitana, aseguró la Guardia Nacional Carreteras. Los elementos federales trabajaron en el sitio para normalizar el flujo vehicular.
La dependencia federal no especificó si existieron personas lesionadas en alguno de los tres incidentes ni detalló las causas de los accidentes.
Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus desplazamientos por las carreteras federales afectadas.