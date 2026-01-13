Accidente vial cierra parcialmente carretera Pachuca-Tuxpan

Un vehículo sedán se volcó en el kilómetro 082 por exceso de velocidad sin reportar víctimas mortales.

Hidalgo, 13 de enero de 2026. — Un vehículo sedán se volcó en el kilómetro 082 de la carretera Pachuca-Tuxpan tras salirse de la cinta de rodamiento debido al exceso de velocidad, informó la Guardia Nacional Carreteras.

El automóvil dio varios giros y quedó con los neumáticos hacia arriba sin reportar víctimas mortales, aunque provocó el cierre parcial de circulación en ambos sentidos.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del percance para tomar conocimiento y coordinar los trabajos de despeje, explicó la corporación a través de redes sociales. Los servicios de emergencia también arribaron al sitio para atender el incidente.

La circulación en ambos sentidos de la carretera quedó bloqueada por algunos minutos hasta que se despejó la zona de obstáculos y se realizó el retiro del vehículo volcado, precisó la autoridad federal. La corporación solicitó a los automovilistas tomar precauciones en la zona y atender las indicaciones viales.

