Mazatlán, 13 de enero de 2026. — Un accidente vial provocó el cierre parcial de circulación en la carretera Tepic-Mazatlán, a la altura del kilómetro 174+500, en territorio sinaloense.
El percance se originó cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de su vehículo, el cual derrapó y salió de la carretera, informó la Guardia Nacional Carreteras.
La corporación desplegó personal en el sitio para atender la emergencia y solicitó a los automovilistas tomar precauciones al transitar por la zona afectada.
Las autoridades federales indicaron que el cierre de carriles dificultó la circulación en uno de los tramos más transitados de la ruta que conecta Sinaloa con Nayarit.
La Guardia Nacional desplegó elementos para regular el tránsito y evitar congestionamientos mayores, precisó la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.
El exceso de velocidad y un descuido del operador fueron identificados como las causas del incidente, el cual ocurrió cerca de las 15:00 horas de este lunes. La unidad salió de la carpeta asfáltica tras el derrape, detalló la corporación federal.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no proporcionó información sobre el estado de salud del conductor ni sobre posibles personas lesionadas.
Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar rutas alternas o planificar sus viajes con tiempo adicional mientras se restablecía la normalidad en la vía.
La corporación mantuvo el operativo hasta concluir las maniobras de retiro de la unidad y limpieza del área afectada.
"Atienda indicación vial", enfatizó en su mensaje dirigido a automovilistas que transitaban por esta carretera federal.