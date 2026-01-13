Sinaloa: Cierre parcial en carretera Tepic-Mazatlán por accidente vial

La Guardia Nacional Carreteras reportó afectaciones en el kilómetro 174+500 de la autopista; el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control y saliera de la vía.

Sinaloa: Cierre parcial en carretera Tepic-Mazatlán por accidente vial.

Operativo de Guardia Nacional Carreteras en accidente por exceso de velocidad en Sinaloa.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ene 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Mazatlán, 13 de enero de 2026. — Un accidente vial provocó el cierre parcial de circulación en la carretera Tepic-Mazatlán, a la altura del kilómetro 174+500, en territorio sinaloense.

El percance se originó cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de su vehículo, el cual derrapó y salió de la carretera, informó la Guardia Nacional Carreteras.

La corporación desplegó personal en el sitio para atender la emergencia y solicitó a los automovilistas tomar precauciones al transitar por la zona afectada.

Las autoridades federales indicaron que el cierre de carriles dificultó la circulación en uno de los tramos más transitados de la ruta que conecta Sinaloa con Nayarit.

La Guardia Nacional desplegó elementos para regular el tránsito y evitar congestionamientos mayores, precisó la dependencia a través de sus redes sociales oficiales.

El exceso de velocidad y un descuido del operador fueron identificados como las causas del incidente, el cual ocurrió cerca de las 15:00 horas de este lunes. La unidad salió de la carpeta asfáltica tras el derrape, detalló la corporación federal.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no proporcionó información sobre el estado de salud del conductor ni sobre posibles personas lesionadas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar rutas alternas o planificar sus viajes con tiempo adicional mientras se restablecía la normalidad en la vía.

La corporación mantuvo el operativo hasta concluir las maniobras de retiro de la unidad y limpieza del área afectada.

"Atienda indicación vial", enfatizó en su mensaje dirigido a automovilistas que transitaban por esta carretera federal.

sucesosseguridadmovilidadaccidentesinaloa

Reciente

Operativo SEMAR en laboratorio clandestino de metanfetamina en México.
México

SEMAR desmantela tres laboratorios de metanfetamina en Michoacán, Durango y Sinaloa

Las autoridades aseguraron más de 700 kilogramos de droga terminada, 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos en operativos simultáneos el 11 de enero de 2026.

Servicios de emergencia y Guardia Nacional atienden el accidente vial cerca del km 082 de la carretera federal.
México

Accidente vial cierra parcialmente carretera Pachuca-Tuxpan

Un vehículo sedán se volcó en el kilómetro 082 por exceso de velocidad sin reportar víctimas mortales.

José Pío X Salgado Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, durante el anuncio sobre coordinación del proyecto ferroviario.
Querétaro

Tren México-Querétaro no afectará obra social en el estado

El gobierno estatal garantiza coordinación con autoridades federales para que ambos proyectos avancen de manera paralela sin retrasos.

Ginna Guzmán presidenta Mesa Directiva Congreso Querétaro reunión Ley Autismo movilidad incluyente AMEQ
Legislatura

Congreso de Querétaro avanza en Ley de Autismo con AMEQ

Presidenta Ginna Guzmán recibe a director Gerardo Cuanalo para integrar visión de movilidad incluyente en iniciativa legislativa que busca mejorar calidad de vida.