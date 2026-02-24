Querétaro, 24 de febrero, 2026. —La Embajada y consulados de Estados Unidos en México incluyeron a Querétaro entre 16 entidades donde recomiendan a sus ciudadanos resguardarse y evitar desplazamientos innecesarios, como medida preventiva ante la ola de represalias que el Cártel Jalisco Nueva Generación desató en 20 estados tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, abatido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Hasta este martes, no se han confirmado incidentes vinculados al CJNG dentro del territorio queretano.
La cuarta actualización de la alerta diplomática, fechada el 23 de febrero, precisa que la situación ya se normalizó en Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. Sin embargo, mantiene la recomendación activa en Jalisco —incluidas Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala—, Baja California, Chiapas, Michoacán y zonas de Querétaro, además de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. El personal diplomático en varias sedes del país recibió instrucción de trabajar desde casa.
Entre las recomendaciones específicas, el comunicado solicita a los ciudadanos estadounidenses buscar refugio, minimizar traslados, evitar áreas cercanas a actividad policial y consultar el estado de carreteras a través de Capufe en la red social X.
También pide mantener informados a familiares sobre ubicación y bienestar, y seguir instrucciones de autoridades locales. Para emergencias, la embajada recomienda llamar al 911.
Las autoridades federales reportan avance del 83 por ciento en la liberación de bloqueos en Jalisco.Infografía Rotativo de Querétaro.
Querétaro sin incidentes pese a alerta de seguridad por violencia del CJNG
La inclusión de Querétaro en la alerta responde al carácter preventivo del comunicado, emitido en un contexto donde células del cártel ejecutaron 252 bloqueos carreteros con vehículos incendiados, ataques a comercios y emboscadas contra fuerzas federales que dejaron más de 60 muertos en el país.
La violencia se concentró en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, estados con los que Querétaro comparte corredores carreteros estratégicos.
El Gabinete de Seguridad federal informó el lunes por la noche que el 83 por ciento de los bloqueos en Jalisco habían sido liberados, con solo siete cierres activos.
A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la normalidad se restablece en la mayor parte del territorio, aunque persisten focos de tensión en municipios jaliscienses donde la noche del lunes se registraron nuevos incendios de vehículos en Autlán y zonas del interior del estado.
Las autoridades de seguridad de Querétaro no han emitido hasta el momento un pronunciamiento específico sobre la alerta de la embajada estadounidense ni han anunciado medidas preventivas adicionales para la entidad. Este medio solicitará postura oficial al respecto.