Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Alrededor de 300 ciudadanos del municipio de Querétaro han sido capacitados en prevención y control de incendios forestales a través de 12 talleres organizados por la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la Conafor y la Conanp, informó la titular de la dependencia, Lupita Espinosa de los Reyes.
Las jornadas de capacitación, que arrancaron desde el año pasado, están dirigidas a ejidatarios, dueños de predios y ciudadanos interesados en fortalecer las acciones de prevención de incendios forestales en Querétaro.
La funcionaria indicó que el refuerzo de brigadas y campañas de control responde a la preocupación creciente entre la población por los siniestros en zonas naturales.
Espinosa de los Reyes hizo un llamado a propietarios de predios para que realicen brechas cortafuegos en sus terrenos y eviten acumular basura en áreas susceptibles.
La secretaria pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier incendio al número de emergencias 911 y consultar los canales oficiales de Protección Civil para conocer las medidas preventivas.
La dependencia reconoció que la temporada de incendios genera alta preocupación, pero subrayó que las acciones de capacitación, atención y prevención se mantienen de forma permanente en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes.