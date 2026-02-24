Querétaro, 24 de febrero de 2026. — La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro invertirá al menos seis meses en la elaboración del programa de manejo de Cerro Colorado, documento que establecerá las bases para garantizar la conservación de las especies y los servicios ambientales que presta la zona recién declarada área natural protegida.
El programa de manejo es el instrumento que sigue a la declaratoria aprobada en Cabildo y define las reglas de operación del área. Lupita Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente municipal, explicó que el documento incluirá la zonificación del polígono para determinar cuáles son la zona núcleo y la zona de amortiguamiento, además de evaluar si es posible algún tipo de aprovechamiento sustentable compatible con los valores ambientales y culturales del sitio.
La dependencia convocará a consulta pública siguiendo el procedimiento que establece la ley: difusión en medios digitales, publicación en un periódico de amplia circulación y recepción de observaciones ciudadanas.
También se realizarán talleres y mesas de trabajo con vecinos de Hércules, a quienes Espinosa de los Reyes reconoció como los principales guardianes de la zona.
El programa deberá definir estrategias, criterios y lineamientos tanto de protección como de aprovechamiento sustentable, siempre en concordancia con los principios culturales y ambientales del área. La funcionaria señaló que el objetivo es asegurar que las condiciones del cerro permanezcan a largo plazo.