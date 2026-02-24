Querétaro, 24 de febrero de 2026. — La Fiscalía de Querétaro presentó ya la acusación formal contra Paola "N", conocida como "La Mufasa", por el accidente registrado en la zona de Los Arcos.

La audiencia intermedia del caso —etapa clave para determinar si el proceso avanza a juicio oral— podría celebrarse a finales de marzo, de acuerdo con la estimación del Poder Judicial. La imputada permanece en prisión preventiva.

El caso acumula varios meses de retraso. La audiencia intermedia debía realizarse originalmente en octubre de 2025, pero la defensa de la acusada solicitó una ampliación de plazo para integrar evidencias, lo que derivó en un aplazamiento hasta enero de 2026.

El diferimiento generó cuestionamientos públicos sobre los tiempos judiciales del proceso.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, confirmó que el procedimiento retoma su curso con la acusación ya formalizada.

"Estamos esperando que para finales de marzo se tenga la audiencia intermedia", indicó, aunque subrayó que la fecha dependerá de las actuaciones procesales y de lo que defina la persona juzgadora.

Audiencia intermedia definirá si caso La Mufasa llega a juicio oral

En esa etapa procesal se depurarán las pruebas que cada parte presente y se establecerá si existen elementos suficientes para abrir juicio oral.

Guerra Urbiola precisó que, salvo modificaciones en las determinaciones judiciales, el calendario estimado se mantiene vigente.

"La persona detenida sigue en prisión preventiva y se espera que se dé fecha para la audiencia intermedia", señaló el magistrado al referirse a la situación actual de Paola "N".

La medida cautelar de prisión preventiva se ha mantenido sin cambios desde que fue dictada.

Con la acusación de la Fiscalía General del Estado ya en manos del tribunal, el Poder Judicial prevé que el procedimiento avance dentro del calendario estimado.

La fecha exacta de la audiencia intermedia quedará sujeta a la decisión de la persona juzgadora asignada al caso.