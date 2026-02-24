Caso La Mufasa: audiencia intermedia podría ser a finales de marzo en Querétaro

Magistrado presidente confirma acusación formal y estima fecha para etapa clave del proceso judicial.

Tribunal Superior de Justicia de Querétaro donde se lleva el proceso de audiencia intermedia del caso La Mufasa por accidente en Los Arcos

Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó sobre el avance del caso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 24, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 24 de febrero de 2026. — La Fiscalía de Querétaro presentó ya la acusación formal contra Paola "N", conocida como "La Mufasa", por el accidente registrado en la zona de Los Arcos.

La audiencia intermedia del caso —etapa clave para determinar si el proceso avanza a juicio oral— podría celebrarse a finales de marzo, de acuerdo con la estimación del Poder Judicial. La imputada permanece en prisión preventiva.

El caso acumula varios meses de retraso. La audiencia intermedia debía realizarse originalmente en octubre de 2025, pero la defensa de la acusada solicitó una ampliación de plazo para integrar evidencias, lo que derivó en un aplazamiento hasta enero de 2026.

El diferimiento generó cuestionamientos públicos sobre los tiempos judiciales del proceso.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, confirmó que el procedimiento retoma su curso con la acusación ya formalizada.

"Estamos esperando que para finales de marzo se tenga la audiencia intermedia", indicó, aunque subrayó que la fecha dependerá de las actuaciones procesales y de lo que defina la persona juzgadora.

Audiencia intermedia definirá si caso La Mufasa llega a juicio oral

En esa etapa procesal se depurarán las pruebas que cada parte presente y se establecerá si existen elementos suficientes para abrir juicio oral.

Guerra Urbiola precisó que, salvo modificaciones en las determinaciones judiciales, el calendario estimado se mantiene vigente.

"La persona detenida sigue en prisión preventiva y se espera que se dé fecha para la audiencia intermedia", señaló el magistrado al referirse a la situación actual de Paola "N".

La medida cautelar de prisión preventiva se ha mantenido sin cambios desde que fue dictada.

Con la acusación de la Fiscalía General del Estado ya en manos del tribunal, el Poder Judicial prevé que el procedimiento avance dentro del calendario estimado.

La fecha exacta de la audiencia intermedia quedará sujeta a la decisión de la persona juzgadora asignada al caso.

gobiernojusticiahomicidiomovilidad

Reciente

Acordonamiento policial en la comunidad La Valla tras hallazgo de hombre muerto con arma blanca en San Juan del Río
San Juan del Río

Hallan muerto a hombre con heridas de arma blanca en San Juan del Río

Fiscalía investiga posible homicidio tras localizar a hombre de 45 años con lesiones en La Valla.

Movilización policiaca en el cruce de 5 de Mayo y Morelos en San Juan del Río tras ataque con arma blanca
San Juan del Río

Hombre armado con cuchillo lesiona a dos personas en centro de San Juan del Río

Vecinos reportan que al menos 10 patrullas acudieron al cruce de 5 de Mayo y Morelos tras las agresiones ocurridas en hora de salida escolar.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma
San Juan del Río

Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.

Pronóstico del clima con heladas y frío intenso en San Juan del Río y Querétaro por frente frío 37, febrero 2026
San Juan del Río

Heladas y frío intenso en San Juan del Río por frente frío 37

Conagua prevé ambiente muy frío con bancos de niebla y temperaturas bajo cero en zonas altas.