Querétaro, 17 de febrero de 2026. — Ninguna autoridad educativa, docente o administrativa podrá condicionar la asistencia a clases ni restringir el derecho a la educación de un alumno basándose en el tipo de uniforme o su apariencia física, si prospera la iniciativa que la diputada Teresita Calzada Rovirosa presentó ante el Congreso del Estado.

La propuesta busca adicionar el Artículo 29 Bis a la Ley de Educación de Querétaro para permitir el uso de uniforme neutro en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, y proteger así a los más de 547,544 estudiantes que integran el sistema educativo estatal.

La iniciativa se fundamenta en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, respaldado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reconoce que obligar a un alumno a vestir según su género puede resultar contrario a su identidad y proyecto de vida.

"En 2025 se detectaron casos de discriminación por orientación sexual en nuestras escuelas; no podemos permitir que la vestimenta sea una barrera para el aprendizaje", señaló Calzada Rovirosa al presentar la propuesta.

La reforma educativa en Querétaro está dirigida especialmente a proteger a la comunidad LGBT+ y a garantizar mayor comodidad para las niñas, bajo el principio de igualdad sustantiva desde las aulas.

Si el Congreso del Estado aprueba la adición del Artículo 29 Bis, su aplicación alcanzaría a todos los planteles de educación básica y media superior de los 18 municipios de la entidad, tanto del sector público como del privado.