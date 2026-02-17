Proponen uniformes neutros en escuelas de Querétaro para 547 mil estudiantes

Diputada Calzada Rovirosa propone Artículo 29 Bis que prohíbe condicionar asistencia escolar por vestimenta o apariencia física.

Diputada Teresita Calzada Rovirosa durante presentación de iniciativa de uniforme neutro en escuelas públicas y privadas del Estado de Querétaro

La diputada Teresita Calzada Rovirosa presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa que adicionaría el Artículo 29 Bis a la Ley de Educación de Querétaro para permitir uniformes neutros.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 17, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 17 de febrero de 2026. — Ninguna autoridad educativa, docente o administrativa podrá condicionar la asistencia a clases ni restringir el derecho a la educación de un alumno basándose en el tipo de uniforme o su apariencia física, si prospera la iniciativa que la diputada Teresita Calzada Rovirosa presentó ante el Congreso del Estado.

La propuesta busca adicionar el Artículo 29 Bis a la Ley de Educación de Querétaro para permitir el uso de uniforme neutro en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, y proteger así a los más de 547,544 estudiantes que integran el sistema educativo estatal.

La iniciativa se fundamenta en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, respaldado por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reconoce que obligar a un alumno a vestir según su género puede resultar contrario a su identidad y proyecto de vida.

"En 2025 se detectaron casos de discriminación por orientación sexual en nuestras escuelas; no podemos permitir que la vestimenta sea una barrera para el aprendizaje", señaló Calzada Rovirosa al presentar la propuesta.

La reforma educativa en Querétaro está dirigida especialmente a proteger a la comunidad LGBT+ y a garantizar mayor comodidad para las niñas, bajo el principio de igualdad sustantiva desde las aulas.

Si el Congreso del Estado aprueba la adición del Artículo 29 Bis, su aplicación alcanzaría a todos los planteles de educación básica y media superior de los 18 municipios de la entidad, tanto del sector público como del privado.

gobiernopoliticaeducacionreforma educativa

Reciente

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana
Querétaro

Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.

Zona de crecimiento poblacional en San Juan del Río donde se requiere nueva secundaria en San Juan del Río por demanda escolar
San Juan del Río

San Juan del Río necesita nueva secundaria por crecimiento poblacional

SEDEQ confirma necesidad del plantel y espera definición de terreno por parte del municipio.