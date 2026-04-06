Sonoyta, 6 de abril de 2026. — Colectivos de personas buscadoras localizaron nueve fosas clandestinas con más de 11 restos óseos en la zona conocida como El Culichi, en el municipio de Sonoyta, Sonora, durante una jornada de rastreo realizada los días 3 y 4 de abril. El hallazgo estuvo a cargo de Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. y Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, quienes trabajaron sin acompañamiento de autoridades estatales ni federales y denunciaron que las dependencias solo se presentan una vez que los restos ya están expuestos y reportados públicamente.

Las buscadoras documentaron el contenido de cada punto de inhumación clandestina con fotografías y descripciones detalladas. En la fosa número uno localizaron huesos de varias partes del cuerpo, un calcetín de rayas negras, grises y rojas, y dos tarjetas bancarias, una de débito y otra de beneficios de un supermercado.

En la fosa dos encontraron restos humanos junto a una etiqueta de ropa con la leyenda "Galloper", mientras que en la tres apareció el esqueleto completo de un hombre con un pantalón de mezclilla puesto.

La crisis de desapariciones en México ha obligado a que sean los propios familiares quienes asuman el trabajo de rastreo, como lo ha documentado el crecimiento sostenido de las cifras en distintas entidades del país durante los últimos años.

La fosa cuatro contenía fragmentos óseos, la parte baja de una mandíbula con dentadura y brackets, un suéter negro, un pasamontañas y una posible playera blanca.

En la quinta se localizaron restos humanos y una sudadera azul con blanco de la marca Champion, y en la sexta fragmentos óseos, una playera, ropa interior y tenis.

El hallazgo más significativo ocurrió en la fosa siete, donde las buscadoras documentaron un cráneo humano con un orificio en la parte frontal, a la altura de la frente, además de los restos de un cinturón y otras prendas de vestir. Las circunstancias sugieren un hecho violento que deberá ser confirmado por peritajes especializados.

En la fosa ocho fueron localizados fragmentos aparentemente de cráneo, un pantalón de mezclilla azul, dos casquillos percutidos y una tarjeta de crédito de BanCoppel que podría resultar clave para la identificación.

La novena fosa excavada no contenía restos humanos. El colectivo Buscando a Jonás señaló que los trabajos forman parte de una serie de jornadas previas realizadas los días 11, 12 y 13 de marzo en el noroeste del estado, y reveló que en total las brigadas han contabilizado más de 30 osamentas entre restos completos y fragmentados durante el periodo de rastreo.

Este tipo de acciones colectivas son las que han permitido confirmar los protocolos de búsqueda coordinada que madres y padres exigen a las fiscalías estatales ante el estancamiento de las investigaciones oficiales.

El caso de Sonoyta se suma al patrón de riesgo que enfrentan las madres buscadoras en todo el país, particularmente aquellas que trabajan en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.

El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa de Mazatlán, ocurrió el 27 de febrero pasado en su propio domicilio el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba una conferencia de prensa con todo su gabinete de seguridad en Sinaloa.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió esta semana discutir con urgencia la situación de las desapariciones en México, posición que la mandataria rechazó durante su conferencia matutina de este lunes.

Las buscadoras de Sonora difundieron las fotografías de las pertenencias localizadas con el objetivo de que familias con personas desaparecidas puedan reconocer alguna prenda, tarjeta o accesorio y acercarse al colectivo.

Los indicios recuperados en El Culichi serán puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para el análisis forense y la extracción de perfiles genéticos que permitan cotejar los restos con las bases de datos oficiales.

Los mecanismos de búsqueda coordinada entre colectivos y autoridades son precisamente lo que los familiares de desaparecidos han exigido en distintas entidades del país ante la fragmentación normativa que persiste entre estados. Hasta el momento, la Fiscalía sonorense no ha emitido postura oficial sobre el hallazgo.