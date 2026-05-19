Vecinos piden más patrullaje a Saldivar Trejo en SJR

Sanjuanenses ven en el perfil operativo del nuevo titular margen para reforzar patrullaje y disuadir delitos de alto impacto.

Vecinos de San Juan del Río piden a Saldivar Trejo más patrullaje en la SSPM

La SSPM mantiene 287 elementos activos y opera 260 cámaras de videovigilancia integradas al sistema estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — "Que se note en las calles, que veamos más patrullas". Con esa frase, vecinos del primer cuadro de San Juan del Río resumen la expectativa que abre la llegada de Miguel Ángel Saldivar Trejo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El perfil operativo del nuevo titular, formado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, alimenta la demanda ciudadana de un refuerzo visible en patrullaje y de un crecimiento del cuerpo policial.

La salida de Orlando Chávez Landaverde dejó instalada en colonias y comercios sanjuanenses una conversación recurrente sobre la capacidad de respuesta de la corporación.

La articulación municipal con el aparato estatal, descrita por la administración local en el cambio de mando en la SSPM, marca el punto de partida sobre el cual los habitantes proyectan sus exigencias.

Comerciantes del primer cuadro y vecinos de fraccionamientos de la zona oriente coinciden en que el nuevo titular debe imprimir presencia diferenciada entre la cabecera urbana, el corredor industrial y las localidades rurales.

Piden patrullaje más frecuente en horarios nocturnos, mayor cobertura cerca de planteles educativos y respuesta más rápida a los reportes al 9-1-1, de acuerdo con entrevistas realizadas por este medio en el primer cuadro, la zona oriente y los comercios cercanos al centro.

El planteamiento ciudadano apunta a un objetivo doble: disuadir el delito patrimonial que afecta a comercios y viviendas, y contener los delitos de alto impacto, que en 2025 sumaron 516 casos en el municipio, de acuerdo con cifras difundidas por la SSPM, balance que registró una caída de 57 por ciento en homicidios dolosos respecto al año anterior y que la población toma como referencia para medir la operación de la corporación.

Sanjuanenses piden crecer la SSPM con más elementos

La SSPM mantiene 287 elementos activos y opera 260 cámaras de videovigilancia integradas al sistema estatal. Para los vecinos consultados, ese piso es el que debe moverse al alza.

Coinciden en señalar que el municipio requiere sumar policías y reforzar la capacitación de los que ya están en campo, para que la coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se traduzca en patrullaje sostenido y no solo en operativos puntuales.

El reclamo no es nuevo, pero gana volumen ante un cambio de mando que reconfigura el bloque directivo. Saldivar Trejo, con maestría en Seguridad Pública y 17 años de trayectoria en la SSC, llega con experiencia documentada en operativos como Calle Segura e Interinstitucional Serrano.

Esa trayectoria, en la lectura ciudadana, abre margen para que la corporación municipal opere bajo lógica de policía de proximidad y no únicamente como brazo administrativo.

¿Qué piden los vecinos al nuevo titular de la SSPM?

Los planteamientos recogidos en entrevistas en el primer cuadro, fraccionamientos de la zona oriente y comercios del centro giran en torno a cuatro ejes: incrementar la plantilla operativa, profesionalizar a los elementos actuales, cubrir con patrullaje las zonas habitacionales y comerciales que hoy reportan vacíos, y mantener la coordinación con la Policía Estatal y las fuerzas federales que llegó con el refuerzo enviado desde el Estado a la cabecera municipal.

La expectativa ya está puesta en la calle. Vecinos y comerciantes esperan que el cambio de mando no se quede en el nombramiento, sino que marque una diferencia visible en patrullajes, presencia policial y atención a los reportes. La prueba para Saldivar Trejo comenzará ahí: en las zonas donde los sanjuanenses dicen que hoy todavía falta vigilancia.

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