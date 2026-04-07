Más de 2 mil 300 personas acudieron a cuerpos de agua en Querétaro

Protección Civil cierra operativo de Semana Santa sin incidentes graves en la capital.

Semana Santa Querétaro: familias en cuerpo de agua vigilado por Protección Civil municipal durante operativo vacacional

El operativo desplegó vigilancia permanente en 12 cuerpos de agua, entre ellos Santa Catarina, la presa de Mompaní y San Pedrito El Alto.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Abr 07, 2026
Thelma Herrera
Comunicóloga con 7 años de experiencia en televisión local y nacional, así como medios digitales. Me interesan todos los temas; me he enfocado más en temas ambientales, políticos y sociales, adicionalmente análisis de datos.
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Querétaro, 7 de abril de 2026. — Más de 2 mil 300 personas acudieron a los 12 cuerpos de agua vigilados por Protección Civil en el municipio de Querétaro durante el operativo de Semana Santa, en una temporada que cerró sin fatalidades ni incidentes graves pese a la alta concentración de visitantes en presas, manantiales y zonas recreativas.

La cifra refleja la presión que cada año enfrentan los puntos naturales del municipio durante el periodo vacacional, cuando familias enteras buscan espacios al aire libre para convivir.

El coordinador de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana, detalló que la mayor carga operativa se concentró la semana pasada por la afluencia simultánea a celebraciones religiosas y actividades recreativas, aunque los recorridos de vigilancia se mantienen activos durante la Semana de Pascua.

El despliegue forma parte de la estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno para blindar el periodo vacacional en Querétaro, una de las temporadas con mayor movilidad de personas en el estado.

Los puntos con presencia permanente fueron Santa Catarina, en Santa Rosa Jáuregui; la presa de Mompaní; y San Pedrito El Alto, donde se concentró la mayor parte de los visitantes.

Ramírez Santana precisó que solo fue necesario emitir recomendaciones a cerca de 20 personas para que salieran del agua, en acciones preventivas que evitaron poner en riesgo su integridad.

“Podríamos hablar de un saldo blanco de Semana Santa en el municipio de Querétaro, sin ninguna situación mayor de riesgo, sin ninguna fatalidad”, afirmó el coordinador municipal.


Semana Santa Quer\u00e9taro: familias en cuerpo de agua vigilado por Protecci\u00f3n Civil municipal durante operativo vacacional El operativo desplegó vigilancia permanente en 12 cuerpos de agua, entre ellos Santa Catarina, la presa de Mompaní y San Pedrito El Alto. rotativo.com.mx

Procesión del Silencio concentró el mayor despliegue del operativo

Además de los cuerpos de agua, Protección Civil supervisó 22 hoteles con alberca, plazas comerciales y espacios públicos, sin que se registraran reportes relevantes a la línea de emergencias más allá de las acciones preventivas habituales.

El operativo también brindó cobertura a viacrucis en las siete delegaciones del municipio, donde Santa María Magdalena, Montenegro y Felipe Carrillo Puerto fueron los puntos con mayor concentración de asistentes.

La Procesión del Silencio, realizada en el Centro Histórico, fue el evento que demandó el mayor despliegue del operativo, al congregar a alrededor de 8 mil espectadores y mil 700 participantes.

Para esta jornada se movilizaron más de 120 elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia, bomberos y ambulancias, con el apoyo de seguridad pública para garantizar el flujo seguro de la procesión por las calles del primer cuadro de la capital queretana.

¿Qué sigue para Protección Civil tras el cierre de Semana Santa?

Ramírez Santana informó que los recorridos de vigilancia continuarán durante el resto del periodo vacacional, con énfasis en cuerpos de agua, espacios públicos y zonas de alta concentración.

El llamado a la población se mantiene: respetar las recomendaciones de seguridad, evitar el ingreso a cuerpos de agua sin supervisión y atender las indicaciones del personal operativo desplegado en los puntos con mayor afluencia.

El cierre del operativo deja a Querétaro con un saldo que contrasta con el de otras entidades del país, donde Semana Santa suele dejar reportes de ahogamientos y accidentes en presas y ríos.

La capital queretana logró sortear la temporada con cero víctimas pese al flujo masivo de visitantes a sus 12 cuerpos de agua vigilados, un resultado que el municipio atribuye al despliegue coordinado entre corporaciones y a la respuesta de las familias que acataron las indicaciones preventivas durante los días de mayor afluencia.

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