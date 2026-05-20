Memo Vega impulsa sancionar bloqueos carreteros en Querétaro

Comisión de Justicia analiza tipificar la obstrucción ilícita de movilidad sin afectar el derecho a la protesta.

Memo Vega, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro, anuncia análisis de reforma penal por bloqueos carreteros.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de mayo de 2026. —Una reforma al Código Penal de Querétaro para sancionar bloqueos carreteros que paralicen vías estratégicas se analiza en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, anticipó su presidente, el diputado Guillermo Vega Guerrero.

El legislador panista atribuyó la proliferación de cierres viales en el país a la “pasividad y omisión” del Gobierno Federal, y planteó que las entidades pueden fortalecer sus códigos locales sin invadir competencia federal.

El planteamiento de Vega Guerrero llega en un contexto en el que Querétaro ha resentido directamente la presión de los bloqueos en su corredor más transitado. En abril, vecinos de El Colorado anunciaron una protesta en El Marqués sobre la México-Querétaro, en reclamo por obras paralizadas en la ampliación de la autopista 57.

El diputado advirtió que, si bien el delito de ataques a las vías generales de comunicación ya está contemplado en la legislación federal, la inacción ha permitido que la conducta se normalice y afecte a terceros ajenos a los conflictos que originan las protestas.

“Hoy vemos carreteras tomadas durante horas o incluso días completos, afectando el traslado de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías, ambulancias y servicios esenciales, mientras la autoridad federal simplemente permanece ausente”, expuso Vega Guerrero.

Memo Vega, presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia del Congreso de Quer\u00e9taro, anuncia an\u00e1lisis de reforma penal por bloqueos carreteros. La propuesta se inspira en legislación de Alemania, Francia, España y entidades de Estados Unidos, según Memo Vega. rotativo.com.mx

La preocupación coincide con la alerta del comercio queretano, que en abril advirtió que el riesgo de nuevos cierres en rutas estratégicas seguía latente pese a que el paro nacional del 6 de abril no se concretó. La cámara estimó que un cierre prolongado en la 57 o la 45 comprometería el abasto de miles de micro y pequeñas empresas en la entidad.

Qué sancionaría la reforma de Memo Vega en Querétaro

El proyecto que se discute internamente en la Comisión de Justicia apuntaría a tipificar la obstrucción ilícita de movilidad cuando se impida total o parcialmente el libre tránsito en vías estratégicas mediante bloqueos que generen afectaciones graves a la seguridad, la economía o la prestación de servicios esenciales. El presidente de la comisión sostuvo que la figura buscaría proteger derechos de terceros sin invadir competencias federales.

Vega Guerrero insistió en que la propuesta no tocaría la libertad de expresión ni el derecho legítimo a la protesta, y dijo que la intención es impedir que “intereses políticos o de presión” paralicen carreteras, hospitales o comercio.

¿Qué países toma como referencia la iniciativa?

El legislador citó como antecedentes legislación vigente en Alemania, Francia, España y diversas entidades de Estados Unidos, donde se sancionan bloqueos que afecten infraestructura estratégica y el libre tránsito. El diputado no precisó si la propuesta recogerá las penas previstas en esas jurisdicciones ni cuándo presentará formalmente la iniciativa al Pleno.

La fecha de presentación del dictamen ante el Pleno de la LXI Legislatura, así como las penas concretas que contemplaría el tipo penal, no fueron precisadas por el legislador al momento de anunciar el análisis.

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