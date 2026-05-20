CONAFOR responde a exhorto por incendios en Querétaro

Veinte siniestros forestales reconocidos por la federación y un exhorto unánime presionan respuesta operativa.

Brigadistas combaten incendio forestal en zona serrana de Querétaro durante temporada crítica 2026

Brigadistas de CONAFOR y Protección Civil estatal mantienen presencia permanente en la Sierra Gorda y el semidesierto queretano.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Veinte incendios forestales reconocidos oficialmente, 278.49 hectáreas perdidas bajo clasificación federal y un exhorto unánime de la Cámara de Diputados marcan el escenario en el que la Comisión Nacional Forestal mantiene operaciones en Querétaro durante la temporada crítica de 2026.

La presión sobre la dependencia federal se concentra en tres frentes geográficos: la Sierra Gorda en el norte, el semidesierto en el centro-norte y la zona metropolitana en el sur del estado.

El reporte de CONAFOR correspondiente al periodo del 1 de enero al 19 de marzo de 2026 contabiliza esos 20 siniestros bajo clasificación forestal estricta, dentro de un total nacional que ya rebasa los mil 700 incendios y 83 mil 618 hectáreas afectadas en 31 entidades, de acuerdo con datos publicados en el portal oficial de la dependencia.

La cifra estatal global, que integra pastizales, quemas urbanas y zonas agrícolas, supera los mil eventos y más de 8 mil hectáreas, según el dimensionamiento referenciado en el exhorto aprobado por Diputados el 24 de abril.

El punto de acuerdo legislativo, impulsado por el diputado de Morena Luis Humberto Fernández Fuentes y aprobado con 11 votos en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, exige a CONAFOR coordinar respuesta inmediata con autoridades estatales y municipales por la pérdida de más de 400 hectáreas en Áreas Naturales Protegidas durante 2026. El exhorto no genera recursos nuevos; obliga a optimizar los existentes.

Coordinación federal en tres zonas críticas del estado

La presencia operativa de CONAFOR en Querétaro se ejecuta dentro del esquema interinstitucional activado desde noviembre de 2025, que articula a la dependencia federal con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil estatal, las 18 coordinaciones municipales y la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Las zonas prioritarias bajo monitoreo conjunto son Microcuencas, Jurica Poniente y Peña Colorada en la capital, además de los polígonos serranos del norte del estado.

La declaratoria de emergencia preventiva emitida en febrero por el Consejo Estatal de Protección Civil documentó 15 incendios forestales reconocidos por CONAFOR al corte de ese mes, con más de 200 hectáreas afectadas dentro de esa clasificación específica.

La cifra creció hasta los 20 siniestros y 278 hectáreas registradas hasta el 19 de marzo, una progresión que mantiene presión sobre las brigadas durante el estiaje.

¿Qué hace CONAFOR ante el exhorto legislativo?

El punto de acuerdo aprobado por Diputados solicita formalmente a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Estatal de Protección Civil queretana fortalecer las acciones ya previstas en el marco jurídico vigente.

CONAFOR no ha emitido respuesta pública sobre el exhorto al cierre de mayo, aunque continúa operando los protocolos coordinados con el municipio capitalino desde finales de 2025 mediante el reforzamiento de campañas de prevención y mapeo de áreas verdes que la Secretaría de Medio Ambiente municipal anunció en diciembre.

La temporada de calor mantiene tendencia al alza durante mayo, lo que prolonga la exposición de las zonas serranas y semidesérticas a nuevos siniestros antes del arranque pleno del periodo de lluvias.

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