Ciudad de México, 24 de abril de 2026. —La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro a reforzar la prevención y el combate de incendios forestales en la entidad, tras registrarse más de 400 hectáreas consumidas en Áreas Naturales Protegidas durante lo que va de 2026.
La proposición fue presentada por el diputado federal de Morena Luis Humberto Fernández Fuentes, quien preside la comisión dictaminadora.
El documento, respaldado con 11 votos a favor en la LXVI Legislatura, plantea que los incendios generan pérdida de cobertura vegetal, degradación del suelo, afectación a la recarga de mantos acuíferos y emisión de contaminantes que deterioran la calidad del aire.
El exhorto llega en un contexto estatal complicado: la declaratoria de emergencia preventiva emitida en febrero por el Consejo Estatal de Protección Civil reportaba ya más de dos mil hectáreas acumuladas entre incendios de pastizal y forestales, con un promedio de 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana.
Los datos federales dimensionan la magnitud. El Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal, correspondiente al periodo del 1 de enero al 19 de marzo de 2026, documenta 20 incendios forestales en Querétaro con una afectación oficial de 278.49 hectáreas bajo esa clasificación específica.
A nivel nacional, el reporte suma más de mil 700 siniestros que han consumido 83 mil 618.85 hectáreas en 31 entidades federativas durante el mismo lapso.
La cifra estatal global, que integra quemas urbanas, pastizales y áreas agrícolas, es considerablemente mayor. En lo que va de 2026 se han registrado más de mil incendios que han afectado más de 8 mil hectáreas en Querétaro, según la información referenciada en el punto de acuerdo.
Solo en la capital, la Coordinación Municipal de Protección Civil contabilizó 337 quemas urbanas en predios baldíos y zonas cerriles durante el primer trimestre, un incremento de 68% respecto al mismo periodo de 2025.
Cambio climático y factores humanos detrás del repunte
Fernández Fuentes atribuyó la intensificación del fenómeno a factores climáticos y a la acción humana. "Los incendios forestales generan impactos profundos, entre los que destacan la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad", señaló el legislador.
Añadió que "factores como el cambio climático, las altas temperaturas, la sequía prolongada y las condiciones de viento han intensificado la frecuencia y severidad de estos siniestros".
El diagnóstico coincide con advertencias emitidas desde finales de 2025 por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, que anticipó mayor incidencia durante el estiaje de 2026 debido al crecimiento inusual de vegetación provocado por las lluvias abundantes del año pasado.
Conforme a datos históricos citados en el exhorto, la mayoría de los incendios forestales en México son provocados por actividades humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional, lo que hace indispensable fortalecer la prevención y la cultura ambiental.
¿Qué implica este exhorto para las autoridades queretanas?
El punto de acuerdo no crea nuevas estructuras administrativas ni genera impacto presupuestal directo. Se limita a solicitar a CONAFOR, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro que, en conjunto con autoridades estatales y municipales, fortalezcan acciones ya previstas en el marco jurídico vigente mediante mejor coordinación y optimización de recursos existentes.
El legislador federal concluyó que la situación "exige una respuesta más contundente, coordinada y con visión preventiva".
El exhorto se suma a la estrategia que, desde noviembre pasado, coordina la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Querétaro con Protección Civil, CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para atender la emergencia en zonas como Microcuencas, Jurica Poniente y Peña Colorada.