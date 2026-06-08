Casi 60 policías de San Juan del Río podrían jubilarse este año

El relevo generacional y la caída en la vocación tensionan a una corporación que inició la administración con unos 360 elementos.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río durante un recorrido de vigilancia en calles del municipio.

La Policía Municipal de San Juan del Río mantiene operativos coordinados con fuerzas federales y estatales en colonias y comunidades.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- La Policía Municipal de San Juan del Río afronta un relevo generacional que podría reducir su plantilla en los próximos meses: cerca de 60 elementos están en edad de acceder a su jubilación este año, reconoció el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

De concretarse esas salidas, la corporación pasaría de unos 270 policías en activo a alrededor de 210, una cifra distante de los 360 elementos con que, según el edil, arrancó la actual administración. El alcalde aclaró que la jubilación es un derecho y dijo confiar en que parte de ese personal decida permanecer.

El déficit de policías en San Juan del Río no responde solo a un asunto presupuestal. Cabrera explicó que la aspiración de servir en una corporación se ha debilitado en el municipio y en el país, lo que reduce el número de candidatos para cubrir las vacantes que dejan los retiros. Esa escasez, señaló, alcanza también a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y al ámbito militar.

¿Cuántos policías tiene San Juan del Río?

La corporación cuenta hoy con cerca de 270 elementos en activo, encargados de los operativos municipales que se sostienen en colonias y comunidades. De los aproximadamente 30 agentes graduados en casi cinco años de gestión, dos de cada tres son mujeres: alrededor de 20 mujeres frente a 10 hombres, de acuerdo con el alcalde.

Cabrera apuntó que el ingreso no exige residir en la ciudad, por lo que aspirantes de Pedro Escobedo, Tequisquiapan o Amealco podrían integrarse a la corporación sanjuanense.

Un déficit de policías que se agrava con los retiros

El despliegue actual descansa en la coordinación con fuerzas federales y estatales, bajo el mando de seguridad que encabeza Miguel Ángel Saldívar Trejo. El reto, planteó el edil, es retener a los elementos formados y atraer perfiles nuevos antes de que las jubilaciones reduzcan la plantilla.

Mejores sueldos para retener a los elementos

Como medida de contención, el alcalde afirmó que los salarios acumulan un incremento directo cercano al 30%, con un 20% adicional este año. Con ello, sostuvo, las percepciones se acercan a las de El Marqués y la capital del estado, consideradas las mejores pagadas entre las policías municipales de Querétaro.

San Juan del Río analiza abrir el reclutamiento a habitantes de municipios vecinos para sostener la cobertura ante el retiro escalonado de personal a lo largo del año.

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