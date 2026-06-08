Casi 60 policías de San Juan del Río podrían jubilarse este año

San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- La Policía Municipal de San Juan del Río afronta un relevo generacional que podría reducir su plantilla en los próximos meses: cerca de 60 elementos están en edad de acceder a su jubilación este año, reconoció el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
De concretarse esas salidas, la corporación pasaría de unos 270 policías en activo a alrededor de 210, una cifra distante de los 360 elementos con que, según el edil, arrancó la actual administración. El alcalde aclaró que la jubilación es un derecho y dijo confiar en que parte de ese personal decida permanecer.
El déficit de policías en San Juan del Río no responde solo a un asunto presupuestal. Cabrera explicó que la aspiración de servir en una corporación se ha debilitado en el municipio y en el país, lo que reduce el número de candidatos para cubrir las vacantes que dejan los retiros. Esa escasez, señaló, alcanza también a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y al ámbito militar.
¿Cuántos policías tiene San Juan del Río?
La corporación cuenta hoy con cerca de 270 elementos en activo, encargados de los operativos municipales que se sostienen en colonias y comunidades. De los aproximadamente 30 agentes graduados en casi cinco años de gestión, dos de cada tres son mujeres: alrededor de 20 mujeres frente a 10 hombres, de acuerdo con el alcalde.
Cabrera apuntó que el ingreso no exige residir en la ciudad, por lo que aspirantes de Pedro Escobedo, Tequisquiapan o Amealco podrían integrarse a la corporación sanjuanense.
Un déficit de policías que se agrava con los retiros
El despliegue actual descansa en la coordinación con fuerzas federales y estatales, bajo el mando de seguridad que encabeza Miguel Ángel Saldívar Trejo. El reto, planteó el edil, es retener a los elementos formados y atraer perfiles nuevos antes de que las jubilaciones reduzcan la plantilla.
Mejores sueldos para retener a los elementos
Como medida de contención, el alcalde afirmó que los salarios acumulan un incremento directo cercano al 30%, con un 20% adicional este año. Con ello, sostuvo, las percepciones se acercan a las de El Marqués y la capital del estado, consideradas las mejores pagadas entre las policías municipales de Querétaro.
San Juan del Río analiza abrir el reclutamiento a habitantes de municipios vecinos para sostener la cobertura ante el retiro escalonado de personal a lo largo del año.