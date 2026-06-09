Semáforos apagados en 11 cruceros de Querétaro por una falla de CFE

Un corte de energía atribuido a la Comisión Federal de Electricidad dejó sin operación los cruceros de vialidades clave en la capital.

Crucero sin semáforo en Bernardo Quintana con vehículos avanzando por turnos durante la falla eléctrica en Querétaro

Conductores avanzan por turnos en el cruce de Bernardo Quintana y Avenida Universidad, una de las once intersecciones sin semáforo en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- Once intersecciones de la capital queretana amanecieron con los semáforos fuera de servicio luego de una falla en el suministro eléctrico atribuida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

La dependencia pidió a conductores, peatones y ciclistas extremar precauciones en los cruceros sin señalización luminosa, ubicados en vialidades de alto flujo como Bernardo Quintana, Avenida Universidad y Calzada de los Arcos.

El corte alcanza cruces de tránsito intenso en el primer cuadro y el oriente de la ciudad, donde el paso quedó sin control automático y depende del turno entre conductores.

¿Qué semáforos no funcionan hoy en Querétaro?

La Secretaría de Movilidad reportó sin servicio las siguientes intersecciones:

  • Calzada de los Arcos y Rodríguez Familiar
  • Avenida Universidad y Arista
  • Ejército Republicano e Independencia
  • Arista y 15 de Mayo
  • 5 de Mayo y Juan Caballero y Osio
  • Avenida Universidad y Damián Carmona
  • Ejército Republicano y Acordada
  • Avenida Constituyentes y 20 de Noviembre
  • Bernardo Quintana y Avenida Universidad
  • Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana
  • Espuela del Ferrocarril y 18 de Marzo

¿Por qué se apagan los semáforos en Querétaro?

La interrupción depende de la CFE, responsable del suministro que alimenta la red semafórica municipal. No es la primera ocasión que un corte del mismo origen deja sin operación estos cruceros: una falla previa apagó semáforos en marzo pasado, varios de ellos sobre Calzada de los Arcos, según la cobertura CFE en la entidad.

La autoridad municipal ha reconocido que la mayoría de las fallas en la red responde a cortes de energía y no a hechos de tránsito. Por eso estudió un sistema de semáforos con baterías de respaldo para más de 100 cruces de mayor afluencia.

Recomendaciones para circular sin semáforos

La autoridad llamó a mantener la calma y circular con precaución, ceder el paso a peatones y ciclistas, dar prioridad a los vehículos de emergencia y conservar una distancia segura entre autos. También pidió respetar el turno de paso y atender las indicaciones del personal desplegado en la vía.

El proyecto de respaldo con baterías, todavía en estudio, busca evitar que un solo corte vuelva a dejar a oscuras los cruceros de mayor riesgo de la ciudad.

movilidad seguridad semaforos gobierno

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