Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- Once intersecciones de la capital queretana amanecieron con los semáforos fuera de servicio luego de una falla en el suministro eléctrico atribuida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.
La dependencia pidió a conductores, peatones y ciclistas extremar precauciones en los cruceros sin señalización luminosa, ubicados en vialidades de alto flujo como Bernardo Quintana, Avenida Universidad y Calzada de los Arcos.
El corte alcanza cruces de tránsito intenso en el primer cuadro y el oriente de la ciudad, donde el paso quedó sin control automático y depende del turno entre conductores.
¿Qué semáforos no funcionan hoy en Querétaro?
La Secretaría de Movilidad reportó sin servicio las siguientes intersecciones:
- Calzada de los Arcos y Rodríguez Familiar
- Avenida Universidad y Arista
- Ejército Republicano e Independencia
- Arista y 15 de Mayo
- 5 de Mayo y Juan Caballero y Osio
- Avenida Universidad y Damián Carmona
- Ejército Republicano y Acordada
- Avenida Constituyentes y 20 de Noviembre
- Bernardo Quintana y Avenida Universidad
- Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana
- Espuela del Ferrocarril y 18 de Marzo
¿Por qué se apagan los semáforos en Querétaro?
La interrupción depende de la CFE, responsable del suministro que alimenta la red semafórica municipal. No es la primera ocasión que un corte del mismo origen deja sin operación estos cruceros: una falla previa apagó semáforos en marzo pasado, varios de ellos sobre Calzada de los Arcos, según la cobertura CFE en la entidad.
La autoridad municipal ha reconocido que la mayoría de las fallas en la red responde a cortes de energía y no a hechos de tránsito. Por eso estudió un sistema de semáforos con baterías de respaldo para más de 100 cruces de mayor afluencia.
Recomendaciones para circular sin semáforos
La autoridad llamó a mantener la calma y circular con precaución, ceder el paso a peatones y ciclistas, dar prioridad a los vehículos de emergencia y conservar una distancia segura entre autos. También pidió respetar el turno de paso y atender las indicaciones del personal desplegado en la vía.
El proyecto de respaldo con baterías, todavía en estudio, busca evitar que un solo corte vuelva a dejar a oscuras los cruceros de mayor riesgo de la ciudad.