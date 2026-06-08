Feria San Juan del Río 2026 conservará ganado y aves pero sin concursos formales

El sector primario tendrá presencia simbólica tras 134 años con denominación nacional ganadera.

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La Feria San Juan del Río 2026 conservará ganado mayor, aves y granja interactiva pero sin concursos formales de juzgamiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.--- La Feria San Juan del Río 2026 mantendrá la presencia de ganado mayor, aves de granja, aves ornamentales y de combate, además de una granja interactiva para familias, pero sin los concursos formales de ganadería que durante 134 años acompañaron a la celebración patronal.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que la edición pierde la denominación de Feria Nacional Ganadera, vigente desde 1891, en una decisión que reduce el componente ganadero a un papel simbólico dentro del programa.

"No pusimos en esta ocasión una Feria Nacional Ganadera porque en esta ocasión no existen los concursos de lo que habíamos hecho anteriormente", explicó Cabrera Valencia durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El munícipe agregó que sí habrá ganado mayor, distintas especies de aves y la granjita interactiva, espacio educativo que ha funcionado durante años como atracción familiar dentro del recinto ferial.

La denominación de Feria Nacional Ganadera arrancó en 1891 y consolidó al recinto sanjuanense como una de las plataformas más antiguas del país para juzgamiento de ganado bovino, caprino, ovino, equino y aves de corral.

La edición 2025 incluyó la primera exposición nacional ovina fuera de Jalisco, con la raza Pelifolk como protagonista. La interrupción del 2026 se atribuye a la falta de ganado en preparación: los productores requieren mínimo un año de trabajo para acondicionar ejemplares según parámetros de juzgamiento, ventana que no se abrió tras el ajuste organizacional de la edición.

Qué incluye y qué pierde la exposición ganadera 2026

Aspecto

Estado

Ganado mayor (presencia simbólica)

Confirmado

Aves de granja, ornamentales y de combate

Confirmado

Granja interactiva para familias

Confirmado

Concursos de juzgamiento de ganado

Descartado

Denominación Feria Nacional Ganadera

Retirada

Escuela de juzgamiento internacional

Sin confirmar

Fuente: Patronato Feria San Juan del Río 2026.

¿Por qué la Feria San Juan del Río 2026 perdió la denominación nacional ganadera?

El alcalde Cabrera Valencia atribuyó la decisión a la imposibilidad de acondicionar ganado para concursos formales dentro del plazo de organización de la edición 2026.

El juzgamiento ganadero exige al menos un año de preparación de los ejemplares, según el estándar de la Unión Ganadera Regional, ventana que la administración no abrió a tiempo. El componente ganadero se transforma así de eje vertebrador a complemento del programa cultural, deportivo y comercial.

La decisión coincide con la reducción del presupuesto operativo de la feria a 15 millones de pesos, la mitad del ejercicio anterior, y con el cambio del modelo organizacional que retira al operador externo y asume la gestión directa desde el municipio.

La granja interactiva mantendrá el papel pedagógico que viene cumpliendo desde 2022, cuando se introdujo como sustituto temporal del concurso ganadero tras la pandemia.

El espacio acerca a los niños sanjuanenses a especies domésticas y de granja, evitando, según definió en su momento el secretario de Desarrollo Agropecuario, la humanización de animales.

El componente del campo en la edición 2026 se redistribuye hacia eventos paralelos: el certamen Flor más Bella del Campo del 21 de junio reunirá entre 30 y 35 comunidades rurales con desfile de carros alegóricos, la Cabalgata de la Amistad del 18 de junio sumará más de mil quinientos jinetes y las dos charreadas del Lienzo Salvador Gómez Centeno conservarán al deporte nacional dentro del programa oficial de doce días que correrá del 18 al 30 de junio.

La denominación Feria Ganadera regresa en noviembre con la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, que organiza la Unión Ganadera Regional.

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