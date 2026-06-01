Treinta y cinco comunidades disputarán la Flor más Bella del Campo en San Juan del Río

San Juan del Río, 1 de junio de 2026.--- Entre 30 y 35 comunidades rurales del municipio disputarán la corona del certamen Flor más Bella del Campo durante la Feria San Juan del Río 2026, con desfile de carros alegóricos y coronación programados para el domingo 21 de junio.
El gobierno municipal anunció este lunes que la edición 2026 sumará premios en efectivo aumentados respecto a los 20 mil pesos que recibió Blanca Arely Chávez Elizondo, ganadora 2025, sin precisar el monto definitivo durante la rueda de prensa.
La directora de Comunicación Social, Yanel Faustino Santos, confirmó que el año pasado participaron 33 comunidades y que la proyección para 2026 mantiene un rango similar de inscripciones.
"Es algo muy tradicional que todos están esperando por su carro alegórico y vienen a llenar de festividad toda la calle de San Juan", planteó la funcionaria durante la conferencia celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
El certamen acumula más de seis décadas desde su primera edición en 1962, cuando María de los Ángeles Mondragón Díaz fue coronada como la primera reina del concurso, todavía bajo la denominación Flor más Bella del Ejido.
El nombre se modificó en años recientes para reflejar el cambio de los espacios rurales del municipio, donde el ejido dejó de ser la única figura de organización comunitaria. La reina sanjuanense Viviana Landeras Cortés coronará a la ganadora con el tradicional sombrero charro.
El certamen Flor más Bella del Campo reunirá a 30 a 35 comunidades rurales del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx
¿Cómo se evalúa el certamen Flor más Bella del Campo?
Las participantes desfilan en carros alegóricos elaborados por sus comunidades, exponen un tema relacionado con su localidad y se someten a la evaluación de presencia escénica, conocimiento del entorno rural y expresión cultural.
El desfile arranca por la mañana sobre las principales avenidas del primer cuadro, con paradas para que el jurado observe la riqueza de cada carro alegórico.
La coronación cierra la jornada en el escenario del Jardín Independencia, espacio que también recibirá los tres conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute durante el periodo ferial.
El certamen forma parte de las actividades campiranas que el ayuntamiento ha conservado como pilar identitario de la fiesta patronal sanjuanense.
La Feria San Juan del Río 2026 abrirá cuatro días con acceso totalmente gratuito al recinto ferial, y la edición pondrá énfasis en consumo local, tanto en stands comerciales como en la zona gastronómica del recinto.
Los 33 juegos mecánicos del recinto ferial complementan la programación que arranca el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad.