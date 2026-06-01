Treinta y cinco comunidades disputarán la Flor más Bella del Campo en San Juan del Río

El desfile de carros alegóricos partirá del centro histórico la mañana del domingo 21 de junio.

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El certamen Flor más Bella del Campo reunirá a 30 a 35 comunidades rurales del municipio sanjuanense.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de junio de 2026.--- Entre 30 y 35 comunidades rurales del municipio disputarán la corona del certamen Flor más Bella del Campo durante la Feria San Juan del Río 2026, con desfile de carros alegóricos y coronación programados para el domingo 21 de junio.

El gobierno municipal anunció este lunes que la edición 2026 sumará premios en efectivo aumentados respecto a los 20 mil pesos que recibió Blanca Arely Chávez Elizondo, ganadora 2025, sin precisar el monto definitivo durante la rueda de prensa.

La directora de Comunicación Social, Yanel Faustino Santos, confirmó que el año pasado participaron 33 comunidades y que la proyección para 2026 mantiene un rango similar de inscripciones.

"Es algo muy tradicional que todos están esperando por su carro alegórico y vienen a llenar de festividad toda la calle de San Juan", planteó la funcionaria durante la conferencia celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El certamen acumula más de seis décadas desde su primera edición en 1962, cuando María de los Ángeles Mondragón Díaz fue coronada como la primera reina del concurso, todavía bajo la denominación Flor más Bella del Ejido.

El nombre se modificó en años recientes para reflejar el cambio de los espacios rurales del municipio, donde el ejido dejó de ser la única figura de organización comunitaria. La reina sanjuanense Viviana Landeras Cortés coronará a la ganadora con el tradicional sombrero charro.


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¿Cómo se evalúa el certamen Flor más Bella del Campo?

Las participantes desfilan en carros alegóricos elaborados por sus comunidades, exponen un tema relacionado con su localidad y se someten a la evaluación de presencia escénica, conocimiento del entorno rural y expresión cultural.

El desfile arranca por la mañana sobre las principales avenidas del primer cuadro, con paradas para que el jurado observe la riqueza de cada carro alegórico.

La coronación cierra la jornada en el escenario del Jardín Independencia, espacio que también recibirá los tres conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute durante el periodo ferial.

El certamen forma parte de las actividades campiranas que el ayuntamiento ha conservado como pilar identitario de la fiesta patronal sanjuanense.

La Feria San Juan del Río 2026 abrirá cuatro días con acceso totalmente gratuito al recinto ferial, y la edición pondrá énfasis en consumo local, tanto en stands comerciales como en la zona gastronómica del recinto.

Los 33 juegos mecánicos del recinto ferial complementan la programación que arranca el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad.

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