Tras las rejas 'El Catracho' por la masacre en palenque de Corregidora

Querétaro, 1 de junio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Neri Jazael N, alias 'El Catracho', señalado como segundo implicado en la masacre que dejó cinco muertos durante una pelea de gallos clandestina en Corregidora.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la orden de aprehensión se cumplimentó el 24 de mayo en San Juan del Río, contra un hombre originario de la Ciudad de México y con domicilio registrado en Celaya, Guanajuato.

La continuación de la audiencia inicial se realizó el 30 de mayo. Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió procesarlo por cinco homicidios calificados, 12 homicidios en grado de tentativa, desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y daños dolosos.

El juez impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

'El Catracho', segundo imputado por la masacre de Corregidora

Los hechos se registraron el 15 de abril en un predio de la colonia Valle Dorado 2000, donde un grupo abrió fuego contra los asistentes a un palenque sin permisos. De Jesús Hernández explicó que se trata del segundo procesado por el caso: el primero, un adolescente, ya había quedado en internamiento preventivo tras una audiencia anterior.

Desde el ataque, la dependencia abrió varias líneas de investigación y solicitó cateos del caso para ubicar a los operadores del evento. El fiscal dijo que la indagatoria continúa en integración y descartó por ahora una hipótesis de venganza; ubicó la agresión en relación con la actividad que se desarrollaba esa noche.

Cuestionado sobre un posible nexo con la delincuencia organizada, respondió que ese ámbito corresponde a la autoridad federal, a la que se darán las vistas que procedan. Añadió que, por el momento, no quedan órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar.

Tras el ataque, el alcalde de San Juan del Río restringió las peleas de gallos a permisos estatales y operadores locales.

Más de mil cateos en lo que va de 2026

En la misma conferencia, el fiscal reportó que la estrategia Sinergia por Querétaro, coordinada por la institución, superó los mil cateos en lo que va del año, una cifra que calificó como inédita para la dependencia.

El año pasado se ejecutaron 1,807 y la meta para 2026 es rebasar los 2,000. Atribuyó ese despliegue a la baja en delitos de alto impacto.

La investigación sigue abierta y la Fiscalía pidió a la ciudadanía aportar información que ayude a identificar a otros posibles participantes en la agresión.