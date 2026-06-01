Querétaro suma la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral

Querétaro, 1 de junio de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base Sexta del Artículo 41 de la Constitución federal para crear una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Barrera Mcdonald, presidente de la comisión, explicó que la reforma permitirá invalidar comicios cuando se acredite una injerencia que influya en los resultados. Detalló que esa intervención puede tomar la forma de financiamiento ilegal, campañas de desinformación u operaciones digitales coordinadas desde el exterior.
"Esta reforma fortalece la democracia al consolidar la autenticidad del voto", afirmó el legislador sobre el alcance de la medida.
La adición se votó en la misma sesión en que la comisión avaló aplazar la elección judicial a 2028, dentro de un bloque de cambios a la Constitución federal que también incluye la reforma judicial estatal impulsada por la mayoría.
Injerencia extranjera: el debate sobre la soberanía
Enrique Correa, quien votó en contra, sostuvo que el sistema político busca debilitar a las instituciones. Para el diputado, "la única ventana posible para obtener justicia y detener a los criminales es la participación internacional".
Correa argumentó que la vía para impartir justicia en el país pasa por la cooperación de gobiernos extranjeros a través de los tratados internacionales firmados por México.
Eric Silva replicó que el asunto es estrictamente electoral. "Aquí se está hablando de un tema de índole electoral, de un intervencionismo a las decisiones del pueblo de México", consideró.
El diputado llamó a defender la soberanía nacional y rechazó las posturas que dudan de la capacidad del país para resolver sus problemas. "Qué lamentable pensar en el tema de ser entreguistas", expresó.
La adición al Artículo 41 coloca la injerencia extranjera entre las causales que pueden anular una elección en México y enfrenta dos lecturas opuestas sobre el papel de los actores internacionales en la vida pública del país.