Querétaro suma la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral

El órgano legislativo respaldó la minuta federal que pospone la renovación de juzgadores y la empata con la revocación de mandato de 2028.

Sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de Querétaro donde se avaló la causal de nulidad por injerencia extranjera.

La comisión avaló la adición al Artículo 41 que suma la injerencia extranjera como causal de nulidad de una elección.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base Sexta del Artículo 41 de la Constitución federal para crear una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Barrera Mcdonald, presidente de la comisión, explicó que la reforma permitirá invalidar comicios cuando se acredite una injerencia que influya en los resultados. Detalló que esa intervención puede tomar la forma de financiamiento ilegal, campañas de desinformación u operaciones digitales coordinadas desde el exterior.

"Esta reforma fortalece la democracia al consolidar la autenticidad del voto", afirmó el legislador sobre el alcance de la medida.

La adición se votó en la misma sesión en que la comisión avaló aplazar la elección judicial a 2028, dentro de un bloque de cambios a la Constitución federal que también incluye la reforma judicial estatal impulsada por la mayoría.

Injerencia extranjera: el debate sobre la soberanía

Enrique Correa, quien votó en contra, sostuvo que el sistema político busca debilitar a las instituciones. Para el diputado, "la única ventana posible para obtener justicia y detener a los criminales es la participación internacional".

Correa argumentó que la vía para impartir justicia en el país pasa por la cooperación de gobiernos extranjeros a través de los tratados internacionales firmados por México.

Eric Silva replicó que el asunto es estrictamente electoral. "Aquí se está hablando de un tema de índole electoral, de un intervencionismo a las decisiones del pueblo de México", consideró.

El diputado llamó a defender la soberanía nacional y rechazó las posturas que dudan de la capacidad del país para resolver sus problemas. "Qué lamentable pensar en el tema de ser entreguistas", expresó.

La adición al Artículo 41 coloca la injerencia extranjera entre las causales que pueden anular una elección en México y enfrenta dos lecturas opuestas sobre el papel de los actores internacionales en la vida pública del país.

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