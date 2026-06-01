Ciento cincuenta espacios comerciales abrirán convocatoria para emprendedores sanjuanenses

San Juan del Río, 1 de junio de 2026.--- Ciento veinte stands comerciales de 3 por 3 metros y 30 espacios gastronómicos de 4 por 3 metros integrarán la oferta comercial de la Feria San Juan del Río 2026, con cuotas de 15 mil y 50 mil pesos respectivamente.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes que la convocatoria municipal prioriza explícitamente a emprendedores y comercios sanjuanenses por encima de oferentes externos, en un giro frente a esquemas anteriores donde la concesión externa concentró la operación.
"Queremos que todos los locales para el área de comercio sean totalmente sanjuanenses", planteó el munícipe durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
La instrucción opera bajo el principio de cero intermediarios: los espacios se ofrecen directamente al productor o vendedor final, sin operadores logísticos intermediando entre el municipio y el emprendedor. El espacio gastronómico de 50 mil pesos incluye un refrigerador en préstamo durante el periodo ferial.
La oferta comercial complementa al esquema de la Feria San Juan del Río 2026 que el municipio organiza directamente sin operador externo, con presupuesto de 15 millones de pesos. Cabrera Valencia proyectó una derrama económica de hasta siete millones de pesos diarios sobre hoteles, restaurantes y comercio local. La convocatoria se mantiene abierta y los interesados pueden acercarse directamente al patronato organizador.
Ciento veinte stands de 3 por 3 metros con cuota de 15 mil pesos integrarán la oferta comercial del recinto ferial. rotativo.com.mx
¿Qué emprendedores pueden registrarse al stand de la Feria 2026?
El patronato acepta inscripciones de artesanos, productores agropecuarios, comerciantes y emprendedores con residencia en San Juan del Río, con prioridad sobre solicitantes de otros municipios.
El alcalde dejó la puerta abierta a registros externos en caso de no completar el cupo total, pero subrayó que los locales sanjuanenses tienen preferencia.
La secretaria de Desarrollo Económico convoca también a productores de miel, oleas, conservas y artesanías a integrarse al circuito de venta directa durante los doce días.
La estrategia comercial conecta con la programación cultural del centro histórico, donde los conciertos gratuitos del Jardín Independencia, el carrusel monumental y la oferta gastronómica integrada operan como gancho para visitantes regionales.
El gobierno municipal estima asistencia procedente del estado de Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, además de los 18 municipios del propio Querétaro. La Feria 2026 también ofrece cuatro días con acceso totalmente gratuito al recinto ferial para incentivar la afluencia familiar.