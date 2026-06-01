Diputados de Querétaro avalan aplazar la elección judicial a 2028

Querétaro, 1 de junio de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales avaló la minuta de reforma a la Constitución federal que recorre la próxima elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, en una sesión resuelta con el voto dividido de sus integrantes.
El órgano legislativo, conformado por los diputados Homero Barrera Mcdonald, Eric Silva Hernández y Enrique Correa Sada, dio luz verde al dictamen pese al rechazo de uno de sus miembros.
Barrera Mcdonald, presidente de la comisión, defendió que el ajuste responde a las lecciones del primer proceso de elección judicial y no a un viraje político. Explicó que las instituciones y los comités de evaluación detectaron retos operativos y áreas de mejora que la minuta busca corregir, en sintonía con el modelo de justicia que se discute en el estado.
"No para cancelar derechos, ni para regresar al viejo régimen, sino para fortalecer la organización electoral simplificando el voto ciudadano, mejorando la evaluación de perfiles", señaló sobre el sentido de aplazar los comicios.
El legislador sostuvo que la reforma representa una consolidación institucional, no una rectificación ideológica, al recoger criterios de uniformidad en las evaluaciones y coincidencias con la reforma estatal impulsada en el ámbito local.
Elección judicial: el punto que dividió a la comisión
Enrique Correa votó en contra de la minuta. Calificó la reforma electoral como "un despropósito para la nación" y acusó que el proceso no busca mejorar el acceso a la justicia, sino que el poder político se apropie del Poder Judicial.
El diputado celebró que los comicios judiciales no se realicen en 2027, pero cuestionó que terminen empatados con la revocación de mandato en 2028. Añadió que los exámenes previstos para evaluar a los aspirantes siguen sin aportar transparencia para elegir a los mejores juzgadores.
Eric Silva respondió a esos señalamientos. Recordó que Acción Nacional pedía que la elección de jueces ocurriera en 2027, fuera del proceso de ese año, y proponía una escuela de formación judicial como filtro para los participantes.
"Es lamentable que ese partido vaya en contra de cualquier propuesta", reprochó Silva, tras afirmar que esas propuestas fueron retomadas en la minuta.
El empalme de la elección judicial con la consulta de revocación de mandato, previsto para 2028, quedó como el principal punto de fricción entre los integrantes de la comisión.