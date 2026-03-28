Querétaro, 28 de marzo de 2026. —La reforma judicial que el Congreso de Querétaro aprobó con respaldo de prácticamente todas las bancadas coloca a los mecanismos alternativos de solución de controversias como pilar del nuevo modelo de justicia estatal, un giro que, según el gobernador Mauricio Kuri, fortalecerá la certidumbre para inversionistas y agilizará los procesos que hoy saturan los tribunales.

El mandatario defendió la iniciativa y la calificó como una ventaja competitiva frente al panorama que enfrenta el sistema judicial a nivel federal.

La modificación legislativa llegó tras meses de negociación entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Legislatura local. Querétaro ha mantenido en los últimos años un discurso orientado a posicionarse como destino confiable para capitales nacionales y extranjeros, y la certidumbre jurídica ha sido uno de los argumentos recurrentes del gobierno estatal ante foros empresariales. Kuri reconoció el trabajo de las fracciones parlamentarias y aseguró que la propuesta responde a lo que la entidad necesita en materia de justicia.

"Poner los medios alternativos de solución de controversias como eje central de esta reforma te permite tener una gran cantidad de certidumbre jurídica", afirmó el gobernador, quien añadió que el esquema podría funcionar como referente ante lo que ocurre en el ámbito nacional.

Medios alternativos como eje de la reforma judicial en Querétaro

La incorporación de estos mecanismos busca descomprimir la carga de trabajo en juzgados y ofrecer vías más rápidas para resolver disputas entre particulares y entre ciudadanos y empresas. No es menor el dato: la aprobación se dio con un margen cercano a la unanimidad, lo que le otorga un piso político amplio al nuevo marco legal. Sin embargo, no todas las voces legislativas quedaron conformes.

La diputada Claudia DíazGayo ha cuestionado la constitucionalidad de algunos puntos de la reforma y anunció que analiza presentar una impugnación formal. Kuri respondió sin confrontación directa: reconoció que se trata de un derecho legítimo, aunque subrayó que la decisión contó con el aval mayoritario de los grupos parlamentarios. "Fueron todas las fuerzas políticas las que participaron en esta decisión", señaló.

¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma judicial en Querétaro?

El siguiente paso recae en el propio Congreso local, que deberá elaborar las leyes secundarias para instrumentar los cambios aprobados. El gobernador no fijó plazos, pero dejó claro que la responsabilidad de definir la ruta de implementación corresponde a los legisladores. Cuestionado además sobre la próxima elección de la mesa directiva en la Legislatura, Kuri pidió madurez política y que las agendas personales no se antepongan a los intereses del estado.