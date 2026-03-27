Querétaro, 27 de marzo de 2026. — La renovación de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro sigue sin candidatura firme a pocos días de la votación.

El diputado morenista Sinuhé Piedragil reconoció que no descarta encabezar el órgano legislativo, aunque condicionó cualquier aspiración al respaldo que consiga entre las distintas fuerzas representadas en el pleno, donde ninguna bancada cuenta con mayoría suficiente para imponer una planilla por cuenta propia.

El escenario recuerda la integración anterior de la Mesa Directiva, que el propio coordinador de Morena, Edgar Inzunza, calificó de accidentada.

En aquella ocasión, las diferencias entre fracciones parlamentarias retrasaron la definición y generaron fricciones públicas entre legisladores.

Ahora, la bancada guinda apuesta por una ruta de negociación legislativa en Querétaro distinta, basada en acuerdos previos con el resto de los grupos.

Piedragil vinculó la dinámica actual con lo ocurrido durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial, donde Morena logró articular una mayoría calificada pese a las divergencias internas.

"Lo que vimos en la reforma fue justamente eso, un ejercicio donde se logró una mayoría calificada", señaló el legislador, quien insistió en que el método debe replicarse para definir quién presidirá el Congreso.

Morena reconoce que no hay planilla para la Mesa Directiva

Inzunza fue más directo al admitir que su partido trabaja todavía en la construcción de una propuesta. Según el coordinador, existen varios perfiles interesados dentro de la fracción, pero la prioridad no son las aspiraciones individuales sino garantizar estabilidad institucional.

"Lo que buscamos es un consenso amplio donde la mayoría de los legisladores estén representados", indicó.

El morenista también dejó entrever que la negociación rebasa los límites de su propia bancada. La Mesa Directiva del Congreso de Querétaro requiere, por su naturaleza, una composición plural que refleje el peso de cada fuerza política, lo que obliga a Morena a tender puentes con el PAN, el PRI y los partidos minoritarios que integran la actual legislatura.

Piedragil, por su parte, restó importancia a la presión de los plazos. "El día dura 24 horas y todo se puede construir en cualquier momento", agregó, en un mensaje dirigido tanto a sus compañeros de bancada como a los legisladores de oposición.

La definición se espera en la próxima sesión del pleno, donde los 25 diputados locales votarán la integración del órgano que conducirá los trabajos legislativos durante el siguiente periodo.

Morena necesitará sumar voluntades fuera de su grupo parlamentario si pretende colocar a uno de los suyos al frente, en un contexto donde las diferencias por la reforma judicial dejaron cicatrices que aún no terminan de cerrar entre algunas fracciones.