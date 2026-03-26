Diputado del PAN pide licencia y activa suplente para reforma judicial en Querétaro

León Rangel Mendoza toma protesta como suplente para participar en la sesión del viernes.

León Rangel Mendoza toma protesta como diputado suplente en el Congreso de Querétaro ante reforma judicial

Enrique Correa Sada, diputado local del PAN, al anunciar su licencia temporal en el Congreso de Querétaro.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 26, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — La bancada del PAN en el Congreso de Querétaro activó a un legislador suplente para garantizar su participación en la votación de la reforma judicial, luego de que el diputado Enrique Correa Sada solicitó licencia temporal por un asunto familiar que calificó como impostergable.

León Rangel Mendoza rindió protesta ante la Mesa Directiva de la Legislatura y ocupará la curul durante la sesión de pleno convocada para este viernes, donde se discutirá una de las reformas de mayor trascendencia para el estado.

La reforma judicial que se votará este viernes ha generado un intenso debate en el Congreso local en semanas recientes, y la correlación de fuerzas entre las distintas bancadas en la Legislatura de Querétaro obliga a cada fracción a asegurar la totalidad de sus votos.

Correa Sada reconoció la relevancia del momento y señaló que su decisión buscó evitar que su espacio quedara sin representación.

"El voto del Partido Acción Nacional es muy importante y por eso solicitamos licencia para que el suplente pueda ejercer este derecho", señaló el legislador en declaraciones previas a su salida.

El diputado precisó que prevé reincorporarse en los próximos días. "Yo espero que solamente sean unos días", afirmó, y agregó que la licencia responde exclusivamente a la imposibilidad de asistir a la sesión de pleno del viernes en el Congreso local.

Suplente rinde protesta para participar en reforma judicial en Querétaro

Rangel Mendoza tomó protesta ante la Mesa Directiva y queda habilitado para participar en los trabajos legislativos mientras dure la licencia de Correa Sada, incluida la votación de la reforma al Poder Judicial estatal.

El movimiento permite al PAN mantener su número de votos completo en una sesión donde cada posición podría resultar determinante para el sentido del dictamen.

Correa Sada defendió su trayectoria legislativa al momento de anunciar la licencia. "Soy un diputado muy responsable, que asumo que los ciudadanos nos contrataron con su voto y hay que cumplir hasta el último", sostuvo.

¿Qué implica la licencia temporal de un diputado en Querétaro?

La legislación queretana permite que un diputado solicite licencia temporal y que su suplente registrado asuma funciones de manera inmediata tras rendir protesta.

El mecanismo garantiza que la curul no quede vacante durante sesiones clave, aunque el suplente adquiere plenos derechos de voz y voto mientras ocupa el cargo.

No se ha informado la fecha exacta en que Correa Sada prevé reincorporarse a sus funciones legislativas.

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