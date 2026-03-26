Morena aprueba 95% de reformas constitucionales en Querétaro

Barrera McDonald descarta división interna y compromete armonización total antes de 2027.

Diputados de Morena en rueda de prensa sobre reformas constitucionales en Querétaro

Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante la conferencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — El Congreso de Querétaro acumula 19 de 20 reformas constitucionales federales aprobadas en lo que va de la LXI Legislatura, un ritmo que coloca a la entidad entre las más avanzadas en el proceso de armonización legislativa impulsado desde el Senado.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera McDonald, presentó el balance durante una rueda de prensa donde también descartó fracturas al interior de la bancada morenista.

El dato cobra relevancia si se considera que varias legislaturas estatales del país aún mantienen rezagos en la armonización de reformas federales, particularmente en los ejes de seguridad y derechos sociales que requirieron aprobación de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor.

En Querétaro, la Comisión logró despachar prácticamente la totalidad del paquete, aunque una iniciativa permanece sin dictaminar.

Diputados de Morena en rueda de prensa sobre reformas constitucionales en Quer\u00e9taro Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante la conferencia rotativo.com.mx

Barrera McDonald abordó el tema de la unidad partidista con un mensaje dirigido tanto a la prensa como a su propia militancia.

"En Morena no hay fisuras", afirmó, y aseguró que la prioridad es cumplir con las expectativas ciudadanas de cara a 2027.

Lo acompañaron el diputado federal Luis Humberto Fernández y los legisladores locales Ulises Gómez de la Rosa y Sinuhé Piedragil, quienes respaldaron la postura.

Seguridad, derechos sociales y Guardia Nacional entre las reformas aprobadas

Entre las modificaciones constitucionales ya avaladas por el pleno queretano figuran la derogación del delito de extorsión a nivel constitucional, el respaldo al marco jurídico de la Guardia Nacional y avances en materia de vivienda digna.

También se incorporó el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, así como el blindaje de programas sociales en Querétaro para que operen como derechos permanentes.

Sobre la reforma que falta por dictaminar, el legislador defendió un enfoque pragmático. Señaló que el compromiso con la ciudadanía debe estar por encima de la perfección técnica y que las reservas pueden fortalecerse directamente en el pleno. "Lo que no podemos permitir es que el progreso se detenga", indicó.

¿Qué falta para completar la armonización legislativa en Querétaro?

La Comisión de Puntos Constitucionales deberá resolver la iniciativa pendiente en los próximos periodos ordinarios si la bancada quiere alcanzar el 100% antes de que concluya la legislatura. Barrera McDonald comprometió ese objetivo sin precisar fecha ni cuál es la reforma rezagada.

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