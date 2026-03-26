Querétaro, 26 de marzo de 2026. — El Congreso de Querétaro acumula 19 de 20 reformas constitucionales federales aprobadas en lo que va de la LXI Legislatura, un ritmo que coloca a la entidad entre las más avanzadas en el proceso de armonización legislativa impulsado desde el Senado.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera McDonald, presentó el balance durante una rueda de prensa donde también descartó fracturas al interior de la bancada morenista.
El dato cobra relevancia si se considera que varias legislaturas estatales del país aún mantienen rezagos en la armonización de reformas federales, particularmente en los ejes de seguridad y derechos sociales que requirieron aprobación de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor.
En Querétaro, la Comisión logró despachar prácticamente la totalidad del paquete, aunque una iniciativa permanece sin dictaminar.
Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante la conferencia rotativo.com.mx
Barrera McDonald abordó el tema de la unidad partidista con un mensaje dirigido tanto a la prensa como a su propia militancia.
"En Morena no hay fisuras", afirmó, y aseguró que la prioridad es cumplir con las expectativas ciudadanas de cara a 2027.
Lo acompañaron el diputado federal Luis Humberto Fernández y los legisladores locales Ulises Gómez de la Rosa y Sinuhé Piedragil, quienes respaldaron la postura.
Seguridad, derechos sociales y Guardia Nacional entre las reformas aprobadas
Entre las modificaciones constitucionales ya avaladas por el pleno queretano figuran la derogación del delito de extorsión a nivel constitucional, el respaldo al marco jurídico de la Guardia Nacional y avances en materia de vivienda digna.
También se incorporó el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, así como el blindaje de programas sociales en Querétaro para que operen como derechos permanentes.
Sobre la reforma que falta por dictaminar, el legislador defendió un enfoque pragmático. Señaló que el compromiso con la ciudadanía debe estar por encima de la perfección técnica y que las reservas pueden fortalecerse directamente en el pleno. "Lo que no podemos permitir es que el progreso se detenga", indicó.
¿Qué falta para completar la armonización legislativa en Querétaro?
La Comisión de Puntos Constitucionales deberá resolver la iniciativa pendiente en los próximos periodos ordinarios si la bancada quiere alcanzar el 100% antes de que concluya la legislatura. Barrera McDonald comprometió ese objetivo sin precisar fecha ni cuál es la reforma rezagada.