Tianguis Fundadores recibe obra de 8.45 mdp en SJR

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. —Ocho millones 450 mil pesos. Esa es la inversión estatal que dejó al Tianguis Fundadores con plancha de concreto nueva, espacio comercial para 139 locatarios y estacionamiento para 149 vehículos, según la cifra que entregó este lunes el gobierno de Querétaro durante la visita del gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La obra se enmarca en un paquete cuya derrama beneficia a más de 18 mil habitantes de la zona oriente sanjuanense.La intervención cubrió un área total de tres mil 21 metros cuadrados de explanada, de los cuales dos mil 373 metros cuadrados corresponden al espacio de venta de los tianguistas, detalló el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X. Salgado Tovar.

La obra estatal de 8.45 mdp dotó al Tianguis Fundadores de plancha de concreto, módulo sanitario y estacionamiento para 149 vehículos. rotativo.com.mx

El paquete incorporó además un módulo sanitario para hombres y mujeres, iluminación general, áreas verdes y espacios de convivencia, conforme al reporte oficial.El líder del Tianguis Fundadores, Juan Francisco de la Rosa Montes, recordó que el proyecto arrancó como petición vecinal desde 2019.

La gestión cruzó tres administraciones municipales y dos titulares estatales de Desarrollo Social: el senador Agustín Dorantes Lámbarri, que dirigió la dependencia al inicio del sexenio y promovió originalmente la obra, y Luis Bernardo Nava Guerrero, actual titular.

La obra estatal de 8.45 mdp dotó al Tianguis Fundadores de plancha de concreto, módulo sanitario y estacionamiento para 149 vehículos. rotativo.com.mx

Ambos acompañaron la entrega de este lunes.Tianguis Fundadores, dentro de 508.4 mdp invertidos en zona orienteLa rehabilitación de la explanada se integra al paquete acumulado de 48 obras ejecutadas por la administración estatal en la zona oriente del municipio, que asciende a 508.4 millones de pesos durante el sexenio.

La franja territorial fue acotada por Salgado Tovar: "desde el Paseo Central hasta El Sitio". El balance global del sexenio para San Juan del Río suma mil 360 millones de pesos a través de 163 acciones de diversa índole, entre obras del DIF, caminos, vialidades, infraestructura pluvial, mercados e infraestructura escolar.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia recordó parte de la cartera ejecutada en el corredor durante el sexenio: modificación de puentes, zampeo del río y construcción de cárcamos de rebombeo en La Rueda, San Isidro, Bosques de San Juan, La Concha y Espíritu Santo, además de la rehabilitación de calles y monumentos en el Centro Histórico.

La obra estatal de 8.45 mdp dotó al Tianguis Fundadores de plancha de concreto, módulo sanitario y estacionamiento para 149 vehículos. rotativo.com.mx

En el corredor oriente mencionó la urbanización completa de la avenida del Tianguis Fundadores, la construcción de un parque con presupuesto participativo y la intervención de la escuela Centenaria de la Constitución de 1917.

La obra se suma al paquete estatal de 63 mdp para SJR en 2026La explanada se incorpora al paquete de 63 millones de pesos que la Secretaría de Obras Públicas del Estado confirmó para San Juan del Río durante 2026, conforme lo informó la secretaria municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Edith Álvarez Flores.

Del paquete, aproximadamente 40 millones de pesos corresponden a obra social y el resto a infraestructura educativa.La entrega contó también con la presencia del secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete; del secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño; y de la coordinadora regional de SEDESOQ para San Juan del Río.

El gobierno municipal mantiene además abiertos al menos cinco frentes paralelos en este corredor: la ampliación a cuatro carriles de la carretera Cerro Gordo desde Fundadores hasta el tanque de la JAPAM, la segunda etapa de la calle Amalco en Solares Banthí, el mejoramiento de Emiliano Zapata en Guadalupe de las Peñas, la urbanización en Soledad del Río y la siguiente etapa de la calle Miguel Hidalgo en Infonavit San Isidro.

¿Qué obras siguen pendientes para la zona oriente de San Juan del Río?

Entre los pendientes confirmados se cuenta el quinto acceso vial por la zona oriente —proyecto federal que se incorporó a la agenda nacional tras el arranque del tren México-Querétaro—, el telebachillerato Margarita Massa sobre el camino a El Sitio, y la ampliación de la carretera 300 a cuatro carriles.

Las fechas de inicio y conclusión de varias de estas obras dependen de la Secretaría de Infraestructura federal y del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ).