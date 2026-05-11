Kuri prevé año de lluvia intensa y alerta a Protección Civil de Querétaro

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Año de mucha lluvia. Esa es la previsión que adelantó el gobernador Mauricio Kuri González para la temporada 2026 en Querétaro durante conferencia de prensa este lunes.
El mandatario adelantó que ya instruyó al coordinador estatal de Protección Civil a mantenerse "muy al pendiente" en coordinación con la Secretaría de Gobierno y con los alcaldes de los municipios, en la antesala del periodo que formalmente arranca el 15 de mayo según el calendario de Protección Civil del estado.
"Espero que así lo sea", expresó Kuri al referirse a la previsión de precipitaciones abundantes, en un giro que reconoce el balance hídrico positivo que dejaron las lluvias del año pasado para presas y acuíferos estatales.
La proyección se inscribe en el cierre de un ciclo en el que Querétaro pasó de dos años de sequía agrícola severa a una recuperación de cuerpos de agua que ya permite reactivar siembras de temporal en municipios del sur.
El gobernador acotó que la coordinación se ejecutará junto con los presidentes municipales para "estar muy atentos para lo que viene".
La definición operativa se da en un contexto donde la Sierra Gorda ha registrado históricamente deslaves durante la temporada y donde la capital queretana acumuló afectaciones en 2025 que llevaron a su gobierno municipal a exentar del predial 2026 a 1,540 familias damnificadas, con una inversión de 3.5 millones de pesos en estímulos fiscales.
Lluvias 2026: la antesala del operativo estatal
Kuri no precisó el monto presupuestal del operativo estatal para la temporada de lluvias 2026, el número de brigadistas asignados ni las zonas prioritarias para los municipios serranos.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de la capital ya había anticipado precipitaciones recientes como parte de la transición al periodo oficial, mientras que el municipio capital activó mantenimiento preventivo en sus 35 cárcamos antes del arranque formal.
¿Cuándo arranca formalmente la temporada de lluvias en Querétaro?
La temporada 2026 inicia el 15 de mayo conforme al calendario estatal de Protección Civil, fecha que coincide con el inicio del operativo de drenes pluviales en San Juan del Río y con el banderazo del puesto de mando único en varios municipios.