Frío de 3°C y lluvia golpearán Querétaro este fin de semana

El pronóstico extendido indica que Querétaro enfrentará temperaturas mínimas de 3 grados centígrados el sábado 25 de enero con probabilidad de lluvia del 60 por ciento, mientras el domingo alcanzará máxima de 25 grados con cielo mayormente despejado.

Pronóstico de frío intenso y lluvia para Querétaro durante fin de semana según The Weather Channel

Termómetro marca bajas temperaturas en zona urbana de Querétaro durante ola de frío invernal.

Querétaro, 22 de enero de 2026. - Querétaro enfrentará un descenso drástico de temperatura durante el fin de semana, con mínimas de 3 grados centígrados el sábado 25 de enero y probabilidad de lluvia del 60 por ciento.

El pronóstico extendido de The Weather Channel indica condiciones variables para los próximos días en territorio queretano, con cielos nublados durante el sábado que darán paso a mejoría el domingo con temperatura máxima de 25 grados y cielo mayormente despejado, según el reporte meteorológico consultado en weather.com.

El viernes 23 de enero presentará temperatura máxima de 24 grados con mínima de 7 grados, manteniendo cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día.

La probabilidad de precipitación para esta jornada se ubica en 24 por ciento, con vientos del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora, detalló el análisis meteorológico del servicio de pronósticos.

El sábado 25 de enero marcará el punto crítico del clima en Querétaro con temperatura máxima de apenas 18 grados y mínima de 3 grados centígrados.

Esta jornada registrará la mayor probabilidad de lluvia del período con 60 por ciento, acompañada de cielo mayormente nublado y vientos del norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, precisó el pronóstico detallado para la región de San Juan del Río.

Las condiciones mejorarán significativamente el domingo 26 de enero cuando los termómetros alcancen máxima de 25 grados con mínima de 5 grados. La probabilidad de lluvia descenderá a 9 por ciento con cielo mayormente despejado, mientras los vientos cambiarán a dirección sur con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de 25 kilómetros por hora, indicó el reporte del servicio meteorológico especializado.

El inicio de la próxima semana mantendrá la tendencia de recuperación térmica. El lunes 27 de enero se pronostica temperatura máxima de 26 grados con mínima de 8 grados, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia del 11 por ciento.

El martes 28 de enero alcanzará 27 grados como máxima con mínima de 9 grados y cielo mayormente despejado, señaló el pronóstico extendido de weather.com consultado para Querétaro.

Las autoridades recomiendan a la población queretana extremar precauciones durante el sábado debido al descenso brusco de temperatura y la alta probabilidad de lluvia.

El contraste térmico entre el sábado y domingo será de 7 grados en las máximas, lo que representa un cambio significativo en las condiciones atmosféricas que afectará especialmente las zonas serranas y rurales del estado, advirtió el análisis meteorológico del The Weather Channel.

