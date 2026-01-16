Canacintra San Juan del Río ratificará presidente el 27 de enero

El organismo empresarial presentará resultados de gestión 2025 y plan de trabajo 2026 durante sesión anual que ratificará al ingeniero Víctor Hugo Rodríguez como presidente del Consejo.

Víctor Hugo Rodríguez presidente Canacintra San Juan del Río será ratificado en sesión anual 27 enero 2026.

San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de la Industria de Transformación de San Juan del Río celebrará su sesión anual el próximo 27 de enero con el objetivo de presentar resultados de la gestión 2025, ratificar a Víctor Hugo Rodríguez como presidente del Consejo y dar a conocer el plan de trabajo 2026 que incluye una agenda completa de actividades en diferentes comités especializados, informó Eridani Ríos Romero, directora ejecutiva del organismo empresarial.

El evento anual permitirá conocer los logros obtenidos durante la gestión del líder empresarial y la conformación del Consejo que integrará la cámara durante este 2026.

La sesión fortalece el compromiso del organismo con las empresas afiliadas en materia de necesidades puntuales conforme a sus sectores productivos.

Canacintra San Juan del Río está integrada por 70% de empresas de transformación y 30% de empresas de servicios que requieren vinculación efectiva y oportunidades para abrir nuevos mercados.

La cámara enfocará su trabajo en crear espacios y escenarios que permitan a los asociados generar nuevas oportunidades de negocio mediante encuentros empresariales programados durante el año.

"Seguiremos atendiendo al sector a través de diferentes comités que integran la cámara", precisó Ríos Romero. Destacó que el organismo mantendrá activos sus comités especializados en temas laborales, ambientales, jóvenes, mujeres, educación, economía circular, medio ambiente y seguridad que promueven actividades específicas a través de sus líderes.

La agenda anual incluye encuentros de negocios, foros, ferias y espacios para intercambio de experiencias entre empresas participantes. En febrero está programado un evento con el sector educativo, mientras que en marzo se realizará una actividad con mujeres empresarias como parte de los proyectos de responsabilidad social que impulsa la cámara.

