Querétaro, 16 de abril de 2026. —Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, cielo medio nublado y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora definirán la jornada de este jueves en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 211 del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
Para Santiago de Querétaro se pronostica temperatura mínima de 14°C y máxima de 33°C, con ambiente fresco durante la mañana y calor durante la tarde, condiciones que mantienen al centro del estado entre las zonas con termómetro de 35 a 40 °C a nivel nacional.
El escenario responde a la interacción de canales de baja presión en el interior del país con la humedad que ingresa desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, sistemas que generan inestabilidad atmosférica sin llegar a las precipitaciones intensas que este jueves se concentrarán en Chiapas, Coahuila y Oaxaca.
El dato extiende la tendencia observada en la entidad durante la semana, cuando las lluvias aisladas del frente frío 44 ya dejaron rachas similares en la Mesa Central.
Las estaciones de monitoreo de Conagua en Querétaro no reportaron lluvias durante las últimas 24 horas. La máxima más alta del día previo correspondió a Peñamiller con 37 grados, seguida por El Pueblito y El Batán con 32 grados; la mínima más baja se registró en El Batán con 12 grados.
El organismo federal advirtió que el viento es el principal riesgo del día porque puede derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. El SMN también monitorea la aproximación de un nuevo frente frío y una vaguada en altura que podrían modificar las condiciones sobre el noroeste y norte del país durante el fin de semana.