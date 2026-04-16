El tabulador de estacionamientos públicos exclusivos queretanos opera con dos franjas horarias: diurna y nocturna. La primera hora diurna va de $24 en categoría C hasta $38 en A, y la nocturna sube a $40 en categoría A.

Los 15 minutos adicionales se cobran a $10 pesos en las categorías A y B y a $6 pesos en C. El esquema aplica a estacionamientos del primer cuadro que no están ligados a plazas comerciales, y se actualizó en la sesión de noviembre de 2025 del comité consultivo con un aumento de un peso por categoría, equivalente a 3.3%, por debajo de la inflación anual registrada en 3.5%.

¿Cuánto pueden cobrar las plazas comerciales en Querétaro capital?

Las cocheras vinculadas a centros comerciales tienen un tabulador distinto porque deben respetar dos horas de gratuidad por normativa, salvo los 14 establecimientos con amparo legal. Después de esa gratuidad, el cobro arranca en $9 pesos por hora en categoría C, $15 en B y $17 en A.

Cada 15 minutos adicionales suman $5 pesos en categoría A y $4 en B y C. Ángeles Luján precisó que de los 14 amparados, nueve respetan las dos horas gratuitas, dos ofrecen solo una hora y uno entrega apenas 15 minutos.

¿Dónde reportar una cochera que cobre de más en Querétaro?

El canal oficial es el 070 o las oficinas de la Secretaría de Movilidad en avenida 5 de Febrero. Recibida la queja, personal de la dependencia realiza inspección al estacionamiento señalado y, si se confirma la irregularidad, se aplica sanción en unidades de medida y actualización.

El rango va de 200 a 2 mil UMAs —entre $22 mil 629 pesos y $226 mil 298 pesos al valor vigente de la UMA— según la gravedad y reincidencia. El funcionario aseguró que hasta hoy no se ha aplicado ninguna sanción en 2026 porque las quejas recibidas terminaron confirmando cobros dentro de lo autorizado.

El tabulador también regula el valet parking, que opera con un tope máximo de $30 pesos en horario diurno y $50 pesos nocturno en toda la capital. El servicio sanitario dentro de los estacionamientos tiene cuota de recuperación de hasta $10 pesos para acompañantes del conductor; el conductor mismo y las personas con discapacidad acceden gratis.

Quienes presten el servicio sanitario cobrando por arriba de $10 pesos o negando la gratuidad al conductor enfrentan la misma escala de sanciones que el cobro irregular por estacionamiento.

Sobre la propuesta del diputado Paul Ospital relativa a automatizar la gratuidad de las dos horas para que el usuario no tenga que ir a validar su boleto, Ángeles Luján aclaró que 14 plazas comerciales del municipio están amparadas contra esa obligación y que el tema tendría que resolverse por la vía legal antes que por la operativa.

Durante Semana Santa 2026, el municipio habilitó 20 estacionamientos del Centro Histórico con horario extendido y mil 902 cajones disponibles, operativo que la Secretaría supervisa con WhatsApp al 442 187 2335 para reportar incumplimientos.

El próximo ajuste al tabulador se definirá en noviembre de este año, cuando el comité consultivo de tarifas vuelva a sesionar con representantes del sector de estacionamientos y valet parking.

La Secretaría de Movilidad no ha anticipado si mantendrá la lógica de ajuste por debajo de la inflación aplicada en el último ejercicio.