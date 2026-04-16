Querétaro tendrá 33°C y lluvias aisladas este jueves; rachas de hasta 50 km/h

Conagua prevé cielo nublado, lluvias ligeras y rachas que podrían derribar árboles en zonas urbanas.

Imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional que muestra el clima en Querétaro este jueves 16 de abril de 2026

Cielo medio nublado sobre Santiago de Querétaro con rachas de viento de hasta 50 km/h previstas para la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de abril de 2026. —Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, cielo medio nublado y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora definirán la jornada de este jueves en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 211 del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Para Santiago de Querétaro se pronostica temperatura mínima de 14°C y máxima de 33°C, con ambiente fresco durante la mañana y calor durante la tarde, condiciones que mantienen al centro del estado entre las zonas con termómetro de 35 a 40 °C a nivel nacional.

El escenario responde a la interacción de canales de baja presión en el interior del país con la humedad que ingresa desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, sistemas que generan inestabilidad atmosférica sin llegar a las precipitaciones intensas que este jueves se concentrarán en Chiapas, Coahuila y Oaxaca.

El dato extiende la tendencia observada en la entidad durante la semana, cuando las lluvias aisladas del frente frío 44 ya dejaron rachas similares en la Mesa Central.

Las estaciones de monitoreo de Conagua en Querétaro no reportaron lluvias durante las últimas 24 horas. La máxima más alta del día previo correspondió a Peñamiller con 37 grados, seguida por El Pueblito y El Batán con 32 grados; la mínima más baja se registró en El Batán con 12 grados.

El organismo federal advirtió que el viento es el principal riesgo del día porque puede derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. El SMN también monitorea la aproximación de un nuevo frente frío y una vaguada en altura que podrían modificar las condiciones sobre el noroeste y norte del país durante el fin de semana.

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