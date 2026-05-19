Lluvias fuertes y granizo amenazan a Querétaro este martes

El SMN prevé hasta 50 milímetros con descargas eléctricas en la zona centro queretana y norte de Hidalgo.

Tormenta eléctrica con nubes oscuras sobre Querétaro, pronóstico clima 19 mayo

El SMN prevé chubascos con descargas eléctricas y posible granizo en la zona centro queretana este martes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de mayo de 2026. —Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, se prevén para Querétaro durante la tarde y noche de este martes, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La capital y municipios conurbados, entre ellos El Marqués, registrarán temperatura máxima de entre 30 y 32 grados con probabilidad de lluvia del 90 por ciento, mientras que el norte de Hidalgo concentra el mayor riesgo del centro del país con acumulados estimados de hasta 150 milímetros.

Un canal de baja presión en el interior del país, combinado con el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y golfo de México, mantiene condiciones inestables sobre la región centro, de acuerdo con el pronóstico regional del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro no ha emitido alerta amarilla por el sistema.

El organismo federal precisó que la onda de calor que afectaba a Querétaro durante la semana pasada finaliza a partir de este martes, debido al incremento de nubosidad y lluvias. En contraste, en Hidalgo la onda de calor se mantiene en la zona centro hasta el miércoles 20 de mayo, con temperaturas vespertinas que alcanzarán los 35 a 40 grados en la región norte y la Huasteca.

Doña Carmen Hernández, comerciante del mercado Escobedo en la capital queretana, dijo a Rotativo que desde el lunes preparó lonas adicionales para resguardar mercancía perecedera. "Llevamos cuatro tardes con tormenta. Ayer cayó granizo en La Cañada y no quiero que me pase aquí", explicó.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el norte de Hidalgo

En Hidalgo, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en 24 horas para la zona norte del estado, principalmente en la Huasteca hidalguense. La autoridad federal advirtió que estos acumulados pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en la sierra, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para la zona centro y sureste de Hidalgo, incluido Pachuca, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento se mantendrá de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

ZonaAcumulado de lluvia estimadoTemperatura máxima
Querétaro centro (incluye El Marqués)25 a 50 mm30 a 32 °C
Norte de Hidalgo (Huasteca)75 a 150 mm35 a 40 °C
Centro y sureste de Hidalgo25 a 50 mm28 a 32 °C

Fuente: SMN-CONAGUA, pronóstico con validez para el martes 19 de mayo de 2026.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Querétaro este martes?

La probabilidad máxima de tormenta eléctrica con granizo en la zona conurbada de la capital queretana, incluido El Marqués, se ubica entre las 16:00 y las 21:00 horas, según el reporte horario de AccuWeather. La mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido al mediodía. Las rachas de viento durante la fase más activa de la tormenta pueden alcanzar 60 kilómetros por hora.

Protección Civil federal exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejada de árboles y postes durante descargas eléctricas, y atender los avisos oficiales mediante los canales del SMN. El próximo pronóstico regional será emitido por la dependencia a las 10:00 horas del martes 19 de mayo o antes si ocurre un cambio significativo en el sistema.

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