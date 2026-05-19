Lluvias fuertes y granizo amenazan a Querétaro este martes

Querétaro, 19 de mayo de 2026. —Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, se prevén para Querétaro durante la tarde y noche de este martes, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La capital y municipios conurbados, entre ellos El Marqués, registrarán temperatura máxima de entre 30 y 32 grados con probabilidad de lluvia del 90 por ciento, mientras que el norte de Hidalgo concentra el mayor riesgo del centro del país con acumulados estimados de hasta 150 milímetros.

Un canal de baja presión en el interior del país, combinado con el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y golfo de México, mantiene condiciones inestables sobre la región centro, de acuerdo con el pronóstico regional del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro no ha emitido alerta amarilla por el sistema.

El organismo federal precisó que la onda de calor que afectaba a Querétaro durante la semana pasada finaliza a partir de este martes, debido al incremento de nubosidad y lluvias. En contraste, en Hidalgo la onda de calor se mantiene en la zona centro hasta el miércoles 20 de mayo, con temperaturas vespertinas que alcanzarán los 35 a 40 grados en la región norte y la Huasteca.

Doña Carmen Hernández, comerciante del mercado Escobedo en la capital queretana, dijo a Rotativo que desde el lunes preparó lonas adicionales para resguardar mercancía perecedera. "Llevamos cuatro tardes con tormenta. Ayer cayó granizo en La Cañada y no quiero que me pase aquí", explicó.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el norte de Hidalgo

En Hidalgo, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en 24 horas para la zona norte del estado, principalmente en la Huasteca hidalguense. La autoridad federal advirtió que estos acumulados pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en la sierra, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para la zona centro y sureste de Hidalgo, incluido Pachuca, se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento se mantendrá de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Zona Acumulado de lluvia estimado Temperatura máxima Querétaro centro (incluye El Marqués) 25 a 50 mm 30 a 32 °C Norte de Hidalgo (Huasteca) 75 a 150 mm 35 a 40 °C Centro y sureste de Hidalgo 25 a 50 mm 28 a 32 °C

Fuente: SMN-CONAGUA, pronóstico con validez para el martes 19 de mayo de 2026.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Querétaro este martes?

La probabilidad máxima de tormenta eléctrica con granizo en la zona conurbada de la capital queretana, incluido El Marqués, se ubica entre las 16:00 y las 21:00 horas, según el reporte horario de AccuWeather. La mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido al mediodía. Las rachas de viento durante la fase más activa de la tormenta pueden alcanzar 60 kilómetros por hora.

Protección Civil federal exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejada de árboles y postes durante descargas eléctricas, y atender los avisos oficiales mediante los canales del SMN. El próximo pronóstico regional será emitido por la dependencia a las 10:00 horas del martes 19 de mayo o antes si ocurre un cambio significativo en el sistema.