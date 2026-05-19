Manchester City visita a Bournemouth en penúltima jornada de Premier

Pep Guardiola alinea a Erling Haaland y Phil Foden tras descanso en jornada anterior.

Pep Guardiola da instrucciones a Erling Haaland previo al partido del Manchester City contra Bournemouth

Pep Guardiola alista al Manchester City para visitar al Bournemouth con la pelea por el título abierta hasta la última fecha.

Foto: Manchester City.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 19, 2026
Mariana Torres García

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Bournemouth, Inglaterra, 19 de mayo de 2026. —Una temporada que parecía decidida en febrero llega a su penúltima jornada con dos equipos separados por dos puntos. El Manchester City visita esta tarde al Bournemouth en el Vitality Stadium por la jornada 37 de la Premier League 2025-2026, con la obligación de ganar para mantener viva la pelea por el título contra un Arsenal que no afloja.

El partido arranca a las 12:30 hora del centro de México y será transmitido por Sky Sports en Inglaterra y por las plataformas oficiales del torneo en territorio mexicano.

El conjunto de Pep Guardiola suma 82 puntos tras cuatro empates en las últimas seis fechas, una racha que el técnico catalán reconoció esta semana como inusual para los estándares del club. En la conferencia previa al partido, Guardiola dejó una declaración que recoge The Guardian. "Esto se decide en los detalles, no en los grandes momentos", afirmó el entrenador.

El Bournemouth llega instalado en la zona media de la tabla, sin peleas urgentes ni de Europa ni de descenso, pero con el orgullo de cerrar la temporada en casa frente al campeón vigente. Andoni Iraola, técnico vasco del conjunto local, ha logrado consolidar al equipo en mitad de tabla por segunda temporada consecutiva.

La pelea por el título y por la Champions en la recta final de la Premier League

Arsenal es líder con 84 puntos. Manchester City segundo con 82. Liverpool tercero con 76, ya descartado del título pero asegurando su plaza de Champions. La jornada 37 también pondrá frente a frente al Chelsea y al Tottenham, dos clubes peleando los últimos boletos europeos.

EquipoPJPts
Arsenal3684
Manchester City3682
Liverpool3676
Chelsea3665
Tottenham3662

El cierre del torneo está pactado para el domingo 24 de mayo en jornada simultánea de las 10 partidos restantes. Si Arsenal gana sus dos compromisos, el campeonato no depende del City; si los Gunners pierden o empatan alguno, el conjunto de Guardiola tiene la opción de quedarse el quinto título consecutivo.

¿Qué equipos clasifican a Champions League desde la Premier League?

Los cuatro primeros lugares aseguran plaza directa para la Champions League 2026-2027. La Premier League también obtuvo un cupo adicional como recompensa al desempeño europeo del coeficiente UEFA en la temporada actual, lo que coloca al quinto lugar también en la máxima competición continental.

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