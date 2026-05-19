El agua, no el mercado, frena el crecimiento de los invernaderos de El Organal

"Estamos delimitados por el agua", reconoce el representante de los floricultores de la comunidad.

Reservorio de captación pluvial y sistema de riego por goteo en invernaderos de El Organal, San Juan del Río

Los invernaderos de El Organal operan con ventanas centrales, riego por goteo y cámaras frías para optimizar el consumo de agua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — "Estamos un poquito delimitados, en el aspecto de los recursos, como es el agua". La frase de Ismael Martínez resume el techo real de El Organal: la comunidad puede pasar de 150 a 200 productores de rosa en los próximos ciclos, como proyecta el gremio, solo si suma fuentes de agua sin sobreexplotar las existentes.

Los floricultores ya combinan tres: la presa Constitución, pozos profundos y reservorios con membrana sintética que capturan lluvia desde los techos de los invernaderos para luego rebombearla al sistema de riego.

La presa Constitución, ubicada en la comunidad vecina de La Estancia, abastece a los productores durante todo el año. Los pozos profundos operan como respaldo. La captación pluvial avanza por iniciativa de los propios floricultores, con membranas que se instalan en reservorios excavados al pie de las naves productivas. La inversión es reciente y va sin programa estatal de apoyo que la respalde de forma sistemática hasta el momento.

Los invernaderos también modernizaron su infraestructura interna. La mayoría de las naves opera con ventanas centrales para ventilación cruzada, riego por goteo que reduce el consumo por planta y cuartos fríos para almacenaje pos-cosecha.

Las cámaras de almacenaje permiten conservar la calidad de la flor durante el traslado a Guadalajara, Monterrey, Pachuca y el Estado de México sin acortar el ciclo de corte.

La región semiárida del Bajío arrastra presión sostenida sobre los acuíferos.

La Comisión Nacional del Agua mantiene en veda parcial varios pozos del valle de San Juan del Río desde hace más de una década. El crecimiento florícola de El Organal compite por el mismo recurso con el cultivo de granos —maíz, trigo, cebada— que también se mantiene en la zona, y con el abastecimiento doméstico de los aproximadamente 6 mil habitantes de la comunidad.

Recorridos a invernaderos muestran el sistema de captación pluvial

El Festival de las Rosas del próximo domingo 24 de mayo busca visibilizar no solo la oferta de flor terminada sino también las condiciones productivas.

Los recorridos guiados que ya se aplican con estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo permiten a los visitantes ver de cerca el sistema de membranas y el manejo del agua, una dimensión técnica que rara vez se comunica al consumidor final del ramo de rosas.

La conferencia se realizó en presencia del regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, y de la delegada Marlén González Aguillón.

¿Qué tecnología hídrica opera en los invernaderos de El Organal?

Los invernaderos modernos de la comunidad integran ventanas centrales para ventilación cruzada, riego por goteo punto a punto, fertirrigación dosificada, cámaras frías y cuartos con control de humedad.

La infraestructura permite mantener la calidad de la flor durante el traslado a otras entidades sin necesidad de cosechar fuera de temporada. Martínez señaló que el siguiente paso de la comunidad es la incorporación de empacadoras especializadas que respondan a estándares de exportación, una etapa que se explora con miras al mercado estadounidense.

La modernización avanza con recursos propios de los productores. Los floricultores reconocieron que aún no existe línea de crédito estatal específica para escalar la captación pluvial al resto de los productores que aún no incorporan reservorios.

el organaleconomiaagricultura

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