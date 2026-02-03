Clima en Querétaro hoy: mañana fría y tarde templada sin lluvias

Conagua prevé cielo nublado sin lluvias y vientos de hasta 35 km/h en la entidad

Cielo parcialmente nublado sobre Santiago de Querétaro con clima frío por la mañana según pronóstico de Conagua

La temperatura mínima en la capital queretana será de 6°C con máxima de 28°C.

Querétaro, 3 de febrero de 2026.- Temperaturas que oscilarán entre los 6 y 28 grados centígrados, bancos de niebla matutinos en zonas serranas y cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia caracterizan el pronóstico del clima en Querétaro para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

El viento se mantendrá de dirección variable con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 35 km/h durante la jornada.

El boletín meteorológico emitido por Conagua detalla que las primeras horas del día presentarán un ambiente muy frío a frío, particularmente en las zonas altas de la entidad donde se formarán bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Conforme avance la mañana, las condiciones cambiarán gradualmente hacia un ambiente templado a cálido durante la tarde.

Las estaciones de monitoreo registraron en las últimas 24 horas temperaturas mínimas contrastantes en diversos puntos del estado. San Ildefonso marcó la más baja con apenas 3°C, mientras que Constitución de 1917 alcanzó 6.5°C.

En la zona metropolitana, El Pueblito, Juriquilla y Peñamiller reportaron 8°C, en tanto que el Observatorio Querétaro registró 9.5°C como mínima.

Clima en Querétaro sin lluvias para hoy

En cuanto a las temperaturas máximas del día anterior, Jalpan encabezó la lista con 29°C, seguido de Peñamiller con 26°C y Juriquilla con 25°C. La zona de Derivadora San José alcanzó 24.5°C, mientras que Constitución de 1917, El Pueblito y Carrillo registraron 24°C. El Observatorio Querétaro marcó 23.1°C como temperatura máxima en la capital.

A nivel nacional, el frente frío número 33 ingresa sobre el norte y noreste de México, interaccionando con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

Este sistema ocasiona vientos con rachas de 40 a 60 km/h en estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, aunque Querétaro permanece fuera de su área de influencia directa.

La dependencia federal señala que las zonas serranas de la entidad podrían experimentar temperaturas mínimas de 0 a 5°C, por lo que recomienda a la población tomar precauciones ante el frío intenso matutino.

Los automovilistas que transiten por carreteras de montaña deben extremar precauciones debido a la posible reducción de visibilidad por niebla.

Para la región de la Mesa Central, donde se ubica Querétaro, Conagua indica que el cielo permanecerá medio nublado a nublado sin precipitaciones, a diferencia de entidades vecinas como Puebla donde se esperan lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando las condiciones atmosféricas durante las próximas horas.

