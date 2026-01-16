Querétaro lanza programa de emprendimiento para policías

La Secretaría de Desarrollo Económico capacita a 60 elementos en educación financiera y emprendimiento para apoyar a policías en retiro, activos y sus familias.

Secretario Alejandro Sterling presenta programa de emprendimiento para policías del municipio de Querétaro

Thelma Herrera
Ene 16, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 16 de enero de 2026. — La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puso en marcha un programa de emprendimiento y fortalecimiento financiero dirigido a policías y sus familias que inició con 60 elementos y se expandirá durante 2026, informó el titular de la dependencia, Alejandro Sterling.

El funcionario explicó que la estrategia surge como retribución al trabajo diario de los policías, quienes arriesgan su integridad para cuidar a la población queretana.

"Son servidores públicos que se la rifan todos los días por Querétaro. No queremos que salgan de la corporación sin una ocupación productiva", aseguró Sterling.

El programa fortalece tres perfiles principales mediante capacitación especializada. El primer componente atiende a policías próximos al retiro con acompañamiento para definir su futuro productivo, identificando habilidades y experiencias que puedan convertirse en proyectos de emprendimiento viables, precisó el secretario.

Un segundo eje se dirige a elementos activos mediante talleres de educación financiera enfocados en manejo responsable de ingresos, optimización del gasto familiar, ahorro e inversión.

El objetivo es que los oficiales cuenten con herramientas para una vida financiera más estable y planificada, detalló Sterling.

El tercer componente trabaja directamente con esposas, esposos y familias de los policías, reconociendo que, debido a turnos prolongados, muchas veces son los familiares quienes buscan emprender o administrar recursos del hogar.

"Nuestra tarea es hacer a Querétaro más productivo y ellos son un perfil importante", enfatizó.

El funcionario subrayó que emprender no es exclusivo de jóvenes ni de proyectos tecnológicos, sino que puede darse en distintos contextos siempre que exista acompañamiento y capacitación adecuada.

El programa beneficiará gradualmente más elementos durante 2026, considerando capacidad operativa sin interferir con jornadas laborales de los policías.

