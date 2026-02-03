Querétaro — 3 de febrero, 2026.- Protección Civil del Municipio de Querétaro atiende un incendio registrado en un predio baldío con casa improvisada ubicado en la colonia El Romerillal. Los trabajos de remoción para sofocar el fuego continúan en el lugar. El siniestro dejó un canino sin signos vitales y dos mascotas más con quemaduras, informaron las autoridades municipales.
El incendio en El Romerillal, Querétaro, no reportó lesionados humanos hasta el momento. Personal de Bomberos de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participan en las labores de sofocación.
Las autoridades municipales señalaron que el fuego afectó el predio baldío y la vivienda improvisada. Los elementos desplegados realizan trabajos de remoción de materiales para garantizar la extinción total del incendio.
Protección Civil Municipal exhortó a la población a no descuidar fuentes de calor ni aparatos eléctricos que estén cerca o en contacto con líquidos. Las autoridades también hicieron un llamado a no abandonar mascotas de compañía ante cualquier emergencia en Querétaro.
Bomberos de Querétaro participan en labores de extinción del fuego que afectó casa improvisada y tres mascotas. Foto: Protección Civil del Municipio de Querétaro.
El operativo de atención continúa con el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.