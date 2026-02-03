San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. — Obras viales y de infraestructura pluvial por 17.1 millones de pesos fueron entregadas en la colonia Infonavit San Isidro, donde más de cuatro mil habitantes resultan beneficiados con el mejoramiento de la calle Prolongación Miguel Hidalgo y un sistema de desalojo pluvial.

El proyecto incluyó dos etapas de pavimentación, drenaje y rehabilitación de espacios públicos.

La zona había enfrentado problemas de inundaciones desde hace varios años, situación que motivó el arranque de los trabajos en octubre de 2021.

Con esta entrega, las autoridades estatales y municipales concluyen un proyecto que abarca infraestructura hidráulica y vial en una de las colonias más pobladas del municipio.

Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González anunció que habrá continuidad para una tercera etapa de trabajos en la demarcación.

"Sí me comprometo a seguirle, hacer todo lo posible para que este mismo año sigamos", indicó durante el evento de entrega.

El mandatario señaló que este tipo de proyectos tienen alto valor social porque impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes, en cada trayecto diario y en la seguridad de la comunidad.





El gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de obras en Infonavit San Isidro. rotativo.com.mx

Colector pluvial y rehabilitación de parque en obras viales de San Juan del Río

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, detalló que el proyecto contempló la instalación de un colector pluvial, tubería para captación de agua, drenaje sanitario, empedrado empacado en mortero, pavimento de carpeta asfáltica, guarniciones, rampas y banquetas, además de señalamiento horizontal.

También se realizó la rehabilitación del parque de la zona con andadores, guarniciones para proteger áreas reforestadas y texturas en pisos. "Le pusimos sus andadores, sus guarniciones, protegimos los arbolitos", precisó la funcionaria.

Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia reconoció la colaboración del gobierno estatal en el municipio. "Es el Gobernador histórico para San Juan del Río, porque ha hecho muchísimas cosas por nuestro querido San Juan", expresó el presidente municipal.

Trinidad Mandujano González, presidente del Comité de Obra de Infonavit San Isidro, agradeció el compromiso de ambas administraciones para atender las principales demandas de la colonia.

Vecinos de la zona podrán consultar información sobre programas de mejoramiento urbano en las oficinas de Desarrollo Social del municipio.