El programa opera desde 2022 y responde a las dificultades económicas que enfrentan los productores temporaleros al término de cada ciclo agrícola.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, explicó que el apoyo busca garantizar el alimento básico en las mesas de las familias campesinas durante los meses posteriores a la cosecha.

El alcalde Cabrera Valencia agradeció la sensibilidad del gobierno estatal hacia el sector primario. Destacó que San Juan del Río es un municipio con fuerte vocación productora y reconoció el trabajo coordinado con el equipo que encabeza el secretario Anaya Aguilar para atender las necesidades del campo sanjuanense.

Durante el evento, productores de ocho municipios queretanos recibieron entregas simbólicas. Participaron representantes de Amealco de Bonfil, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Querétaro capital, Tequisquiapan y San Juan del Río.





Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano. rotativo.com.mx

Programa de maíz beneficia a temporaleros de San Juan del Río

El titular de la SEDEA precisó que el gobierno estatal autorizó recursos para continuar con este y otros programas de apoyo al campo durante el presente año.



Señaló que desde 2019 ha disminuido de manera importante el presupuesto federal destinado tanto a emergencias agrícolas como a programas de concurrencia para implementos.

José Amadeo Francisco Valerio Cruz, productor del ejido Cazadero que recibió el apoyo en representación de los beneficiarios, agradeció la solidaridad del gobierno estatal y municipal.

Indicó que la entrega llega en un momento importante para quienes trabajan la tierra y enfrentan dificultades derivadas de las condiciones climáticas.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano. rotativo.com.mx

El mandatario estatal reiteró su compromiso con el sector agropecuario. Sostuvo que los recursos para estos programas provienen de la recaudación fiscal generada por las inversiones en Querétaro y los empleos que estas generan.

"A lo mejor no voy a estar en todas las buenas, pero en los momentos más complicados cuenten con mi gobierno", expresó Kuri González ante los productores reunidos en el evento.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que todo el gabinete estatal realizará recorridos por ejidos y comunidades para acercar los apoyos gubernamentales. Anunció que funcionarios de diversas dependencias estarán presentes en las entregas que se realizarán en los próximos meses.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia encabezan el arranque del programa de entrega de maíz en grano para consumo humano. rotativo.com.mx

Al evento asistieron también los presidentes municipales de Corregidora, José Antonio Guerrero González; Pedro Escobedo, Alberto Nava Franco; Huimilpan, Jairo Morales Yáñez, y El Marqués, Héctor Magaña Rentería.

Estuvieron presentes la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete. Las entregas continuarán en todo el territorio queretano durante las próximas semanas.