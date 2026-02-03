San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González expresó preocupación por las afectaciones que genera la construcción del tren México-Querétaro en la colonia Los Héroes, donde se edificará la estación principal del proyecto ferroviario.
Adelantó que este asunto será parte de las conversaciones con el gobierno federal durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Kuri González reconoció que hasta el momento las obras en la zona metropolitana se han controlado gracias al trabajo coordinado entre la Agencia de Movilidad del Estado y el municipio de Querétaro.
Los trabajos iniciaron el pasado 26 de enero en Corregidora Norte con la ampliación de vías y modificación del puente vehicular.
No obstante, vecinos de Cerro Prieto en El Marqués y colonias cercanas a la futura estación han manifestado inquietudes sobre conectividad peatonal y vehicular que aún no se resuelven. La Secretaría de Gobierno mantiene mesas de trabajo para atender estas peticiones.
Ruta gratuita y transbordo cero mitigan afectaciones
Para reducir el impacto en movilidad, el gobierno estatal implementó la ruta de transporte gratuita "Aquí Contigo" que conecta a habitantes de colonias afectadas. También opera el programa de transbordo cero que permite cambiar de unidad sin costo adicional.
El secretario de Desarrollo Urbano, Pio X Salgado Tovar, informó que los trabajos en Corregidora Norte durarán aproximadamente ocho meses y se ejecutan las 24 horas. También indicó que se dejaron de circular 150 camiones en la zona para reducir el tráfico vehicular.
El tren contempla estaciones en Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río y La Corregidora, además de paraderos en Praderas del Potrero y el Aeropuerto de Querétaro. El proyecto registra un avance de 8 por ciento y se prevé que inicie operaciones en 2027.