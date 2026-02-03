Cabrera Valencia visitará comunidades rurales 3 veces por semana en San Juan del Río

San Juan del Río, 3 de febrero de 2025. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia anunció un programa de acercamiento a las 83 comunidades rurales del municipio que contempla visitas hasta tres veces por semana a partir de abril.

La estrategia incluye intervención familiar a través de diversas dependencias municipales y mesas de trabajo con comisariados ejidales para regularizar calles que actualmente impiden la ejecución de obra pública.

El esquema arrancará de manera gradual: durante marzo el alcalde acudirá dos días a la semana —miércoles y viernes— mientras que para abril incrementará su presencia a tres jornadas semanales los lunes, miércoles y viernes.

Hasta el momento, comunidades como Estancia de Bordos no pueden recibir contratos de obra pública en San Juan del Río porque sus calles permanecen bajo régimen ejidal o como derechos de paso.

"Vamos a hacer mesas de trabajo en cada comunidad para explicarles que entregar las calles al gobierno municipal es muy importante, en términos de que se las estamos entregando a la comunidad para que el día de mañana podamos intervenirlas con obra pública", precisó Cabrera Valencia durante su encuentro con medios de comunicación.

Dependencias municipales reforzarán atención en zona rural

El programa contempla la participación coordinada de la Secretaría de la Mujer, el DIF municipal y la Dirección de Prevención del Delito. Las acciones se enfocarán en intervención familiar, atención a escuelas, mejoramiento de espacios públicos y trabajo de regularización territorial.

El mandatario municipal indicó que las mesas de trabajo harán base en los comisariados ejidales de cada localidad. El objetivo es explicar a los ejidatarios los beneficios de donar las vialidades al municipio para que posteriormente puedan ser intervenidas con recursos públicos.

Cabrera Valencia señaló que el programa también abordará temas de prevención de adicciones y fortalecimiento de valores familiares.

"Cómo podemos desde la comunidad poner el ejemplo en los valores y principios y las buenas costumbres que han enmarcado siempre a la familia sanjuanense", enfatizó el edil.

Las 83 comunidades rurales representan el origen histórico del municipio y concentran población que requiere atención diferenciada en materia de servicios públicos e infraestructura.

