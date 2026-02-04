Moody's proyecta panorama favorable para Querétaro en 2026

Moody's destaca autonomía financiera del municipio y calificación AAA.mx sin compromisos de deuda.

Panorámica del centro histórico del Municipio de Querétaro con perspectiva favorable de Moody's calificación AAA.mx 2026

La autonomía financiera del municipio permite destinar recursos a infraestructura y servicios públicos.

Por Diario Rotativo Feb 03, 2026
Querétaro — 3 de febrero de 2026. —El Municipio de Querétaro recibió perspectiva favorable para 2026 de Moody's Local México, sustentada en su calificación AAA.mx, la ausencia total de deuda pública y una autonomía financiera que le permite generar casi el 60% de sus recursos sin depender de participaciones federales, según informó la administración del presidente municipal Felifer Macías.

La evaluación de Moody's parte de un análisis integral de la Ley de Ingresos municipal. Entre los factores que sustentan la calificación AAA.mx para Querétaro destaca que el municipio no mantiene compromisos de deuda y tiene solidez en el pago de pensiones, lo que elimina presiones financieras y expande el margen para aplicar recursos en beneficio ciudadano.

Calificación Moody's Querétaro 2026: equilibrio presupuestal

La calificadora también evaluó el balance entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, el cual resultó positivo. El principio de gastar únicamente lo que se recauda, según el análisis, contribuye directamente a la perspectiva favorable del municipio para el presente año.

La administración municipal ha priorizado lo que denomina "austeridad inteligente", destinando recursos a servicios públicos, inversión en seguridad, mejoramiento de infraestructura básica y programas sociales. Este enfoque busca equilibrar necesidades inmediatas con una visión de desarrollo a largo plazo, de acuerdo con la información oficial.

Cabe señalar que las calificaciones crediticias de Moody's Local México evalúan la capacidad de pago y la gestión financiera de gobiernos subnacionales, donde AAA.mx representa la máxima calificación en escala nacional.

