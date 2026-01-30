Los operativos de seguridad en Querétaro resultaron en 289 remisiones a juzgado cívico durante el año anterior. La corporación municipal incorporó aproximadamente 160 nuevos elementos entre Guardia Cívica, Policía de Reacción y Policía de Proximidad, lo cual representa un incremento de operatividad del 30 por ciento sostenido.

Ferrusca Ortiz explicó que la institución implementó 29,803 dispositivos durante 2025, incluyendo operativos especiales como Calles Seguras, puntos de control vehicular y dispositivos específicos en fechas como el Buen Fin y Guadalupe Reyes.

Los resultados reflejan la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales instruida por el alcalde Felipe Macías Olvera.

Policía participó en 80 cateos con Fiscalía en Querétaro

La colaboración con la Fiscalía General del Estado permitió participar en 80 cateos con despliegue de 173 unidades y 282 elementos policiales durante 2025.

Las operaciones coordinadas fortalecieron la estrategia que encabeza la Policía de Investigación estatal en el combate a actividades delictivas en el municipio.

La corporación municipal trabajó con los ayuntamientos de Corregidora, El Marqués y Huimilpan en operativos metropolitanos que arrojaron tres detenidos entregados a la Fiscalía, una arma asegurada y tres vehículos recuperados.

Las autoridades realizaron cinco cateos en colaboración con municipios vecinos y atendieron 22 reportes ciudadanos vinculados a actividades ilícitas.

El alcalde Macías Olvera señaló que el objetivo para el cierre de la administración es incorporar otros 160 policías, manteniendo el ritmo de crecimiento de 2025.

"Necesitamos más cobertura, vigilando y patrullando, porque ante una ciudad que crece de manera acelerada, el mayor reto es llevar los servicios, y uno de ellos es la seguridad pública", precisó durante conferencia de prensa.

Resultados de operativos de seguridad implementados en Querétaro durante 2025

¿Cuándo iniciaron los recorridos conjuntos en zona centro de Querétaro?

Desde el primero de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025, la Policía Municipal realizó recorridos en la zona centro con la Policía Estatal.

Los patrullajes conjuntos aseguraron 12 vehículos con reporte de robo, 50 personas puestas a disposición por 14 faltas administrativas y tres personas detenidas con orden de aprehensión vigente.

Las autoridades detuvieron a 15 personas por portación de sustancias ilícitas, cinco por portación de armas de fuego y una persona por uso de documentos falsos.

Se aseguraron cuatro armas de fuego y 26 cartuchos útiles durante estos recorridos que generaron condiciones de mayor confianza para residentes y turistas en el primer cuadro de la ciudad.

A partir del primero de noviembre, la Secretaría echó a andar un operativo interinstitucional en la zona norte con la Policía Estatal que aseguró cinco vehículos y 15 personas puestas a disposición.

Las acciones incluyeron participación en cinco cateos, cuatro casos por delitos contra la salud, dos por robo equiparado y nueve personas detenidas por desobediencia a la autoridad.

Ferrusca Ortiz explicó que la institución seguirá trabajando en las siete delegaciones municipales para preservar la paz que distingue a Querétaro.

El secretario destacó que la sensación de seguridad se construye con trabajo coordinado y un entorno seguro que incluye servicios públicos, iluminación y espacios de esparcimiento sano que se han trabajado en el municipio.