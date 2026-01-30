Capturan en Querétaro a presunto homicida buscado en Guanajuato

Fiscalía de Querétaro ejecuta orden judicial y entrega a detenido a autoridades de Guanajuato.

Elementos de la Policía de Investigación realizan detención por orden de aprehensión vigente en Querétaro

Agentes de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron la orden de aprehensión contra el imputado.

Ene 30, 2026
Querétaro, 30 de enero de 2026. —La Policía de Investigación del Delito de Querétaro capturó a un hombre que contaba con orden de aprehensión vigente por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido en el estado de Guanajuato.

La detención derivó de mecanismos de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, y el imputado fue trasladado para continuar su proceso judicial ante las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la ejecución de la orden de aprehensión forma parte de los protocolos de coordinación interinstitucional que mantiene con otras entidades federativas. Una vez asegurado, el detenido fue entregado a elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, autoridad que emitió el mandato judicial en su contra.

Los agentes queretanos realizaron los procedimientos correspondientes conforme a la ley antes de la entrega. El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial competente en Guanajuato para que continúe el proceso penal por el delito de homicidio calificado que se le atribuye. La Fiscalía de Querétaro no proporcionó detalles sobre las circunstancias del crimen ni la identidad del detenido.

Este tipo de operativos conjuntos entre fiscalías estatales buscan evitar que presuntos responsables de delitos graves evadan la justicia al trasladarse a otras entidades. La Fiscalía queretana reiteró su compromiso de mantener coordinación permanente con sus homólogos de otras regiones del país para fortalecer la procuración de justicia.

gobierno seguridad criminalidad fiscalía

