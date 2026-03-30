Lluvias fuertes con granizo amenazan Querétaro e Hidalgo hoy

El SMN advierte riesgo de encharcamientos e inundaciones por precipitaciones intensas en ambas entidades.

Cielo nublado con pronóstico de lluvias fuertes y granizo en Querétaro e Hidalgo según Conagua

El SMN emitió el aviso meteorológico 177 con alerta por chubascos intensos en la Mesa Central.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo afectarán Querétaro e Hidalgo durante las próximas horas, según el aviso meteorológico número 177 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las rachas de viento en ambas entidades alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables de la Mesa Central.

El fenómeno se origina por la interacción de una circulación de baja presión en niveles medios con una vaguada en altura que se desplaza sobre el occidente y norte del país.

Esos sistemas, combinados con canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical, generarán inestabilidad atmosférica en al menos 19 estados del territorio nacional.

En la capital queretana, la temperatura mínima oscilará en 7°C y la máxima rondará los 28°C, con 60% de probabilidad de precipitación.

Hidalgo enfrenta un panorama más delicado en sus zonas serranas. El SMN registró temperaturas mínimas de entre -5 y 0°C con heladas en las partes altas de esa entidad, y los bancos de niebla matutinos complicarán la visibilidad en carreteras de montaña.

Para Querétaro, las mínimas en zonas altas podrían descender hasta los 0 a 5°C, aunque sin heladas confirmadas en las estaciones de monitoreo de Conagua.

Lluvias acumulan registros previos en estaciones de Querétaro

En las últimas 24 horas, tres puntos de medición en la entidad ya captaron precipitación: Juriquilla con 4.0 mm, Carrillo con 1.5 mm y San Ildefonso con apenas 0.2 mm.

Las temperaturas máximas del día previo oscilaron entre los 28°C de Peñamiller y los 19.5°C de San Ildefonso, lo que refleja la amplitud térmica característica de la región serrana queretana en esta temporada.

El organismo federal advirtió que las lluvias fuertes podrían elevar los niveles de ríos y arroyos en ambas entidades, mientras que las rachas de viento representan riesgo para arbolado urbano y estructuras publicitarias. El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas de este lunes hasta las 06:00 del martes 31 de marzo.

¿Qué zonas de Querétaro enfrentan mayor riesgo por las lluvias?

La advertencia del SMN no distingue municipios específicos dentro de la entidad, pero las estaciones con mayor acumulado reciente se ubican en la zona metropolitana y el semidesierto.

Protección Civil estatal y municipal deberá monitorar cauces y zonas bajas propensas a inundaciones en temporada de lluvias durante las próximas horas, particularmente en colonias con historial de encharcamientos.

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