Arranca la primavera en Querétaro con frío matutino y vientos de hasta 50 km/h

El SMN prevé temperaturas de 9 a 25°C en la capital queretana este viernes.

Cielo parcialmente nublado sobre Santiago de Querétaro en el primer día de primavera 2026, con viento y sin lluvia según pronóstico CONAGUA

El SMN emitió su aviso meteorológico desde su sede en Santiago de Querétaro con vigencia de 24 horas a partir de las 06:00 del 20 de marzo de 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El primer día de primavera arranca en Querétaro sin una sola gota de lluvia, pero con frío matutino y rachas de viento que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua estima entre 30 y 50 kilómetros por hora durante la jornada.

La temperatura mínima en la capital del estado será de 9°C, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 25°C en un ambiente templado a cálido. En las zonas serranas de la entidad, el SMN registró mínimas de entre 0 y 5°C.

El equinoccio que marca el inicio de la primavera en el Hemisferio Norte ocurrió a las 08:46 horas, tiempo del centro de México. La jornada meteorológica del estado contrasta con la de entidades del sur del país, donde Guerrero, Oaxaca y Chiapas reciben lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros acumulados, con riesgo de deslaves e inundaciones.

En Querétaro, el cielo parcialmente nublado de la mañana cede a un cielo más abierto hacia la tarde, sin probabilidad de precipitación.

Vientos fuertes en Querétaro y heladas en sierras de Hidalgo

La alerta práctica de esta jornada para los queretanos no viene del agua sino del viento: el SMN advierte que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los vientos soplan del este y noreste con velocidad sostenida de 20 a 30 km/h, con picos de hasta 50 km/h. La misma franja afecta a Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde las condiciones son similares.

En Hidalgo, sin embargo, la mañana tiene un matiz más severo. Las zonas serranas de la entidad —que comparte frontera con municipios del norte de Querétaro— registran temperaturas mínimas de entre -5 y 0°C con posibilidad de heladas, según el pronóstico de la Conagua para la Mesa Central.

Durante la tarde el ambiente se atemperará hasta condiciones templadas a cálidas, sin lluvia en la mayor parte del territorio hidalguense.

¿Qué temperaturas se registraron en Querétaro en las últimas 24 horas?

Los datos de las estaciones meteorológicas del estado muestran que Peñamiller fue el punto más cálido con 32°C de máxima, seguido de Carrillo con 30°C. En el extremo opuesto, San Ildefonso alcanzó la mínima más baja con 3.5°C, y la Derivadora San José registró 7°C.

El Observatorio Querétaro, referencia para la capital, anotó máxima de 29.5°C y mínima de 9.6°C. Sin precipitaciones en ninguna estación durante ese periodo.

Estación

Temperatura máxima (°C)

Temperatura mínima (°C)

Peñamiller

32.0

11.0

Carrillo

30.0

10.0

Observatorio Querétaro

29.5

9.6

El Pueblito / Juriquilla / El Batán

29.0

10.0

Derivadora San José

28.5

7.0

Constitución de 1917

27.5

8.0

San Ildefonso

23.5

3.5

El pronóstico tiene vigencia hasta las 06:00 horas del sábado 21 de marzo. La Conagua mantiene monitoreo activo sobre la onda de calor que persiste en el noroeste y occidente del país, fenómeno que por ahora no alcanza el territorio queretano.

climatemporada invernalmedio ambiente

Reciente

Familia disfrutando en alberca de aguas termales en balneario de San Juan del Río, Querétaro, durante temporada vacacional de Semana Santa 2026
San Juan del Río

Semana Santa llega a San Juan del Río con seis balnearios termales bajo lupa de Protección Civil

Autoridades municipales exigen certificación actualizada a los seis recintos acuáticos y advierten sobre los riesgos de nadar en presas y bordos del municipio.

Camión recolector de basura en zona comercial del municipio de Querétaro durante operación de recolección de residuos
Querétaro

Comercios de Querétaro tienen hasta el 30 de abril para regularizar sus contratos de recolección de basura

Servicios Públicos Municipal valida contratos con empresas recolectoras como requisito para obtener licencia de funcionamiento.

Representantes del PRI en Querétaro durante presentación de la Gran Red Ciudadana para la Defensa de México en rueda de prensa, marzo 2026
Política

PRI lanza red de defensores ciudadanos en Querétaro con miras a la gubernatura 2027

Alejandro Moreno lanza red nacional coordinada por Rosario Robles; Querétaro tendrá cinco representantes territoriales.

Secretaria de Cultura de Querétaro Dani Salgado presenta alianza con San Luis Potosí para Festival Internacional San Luis en Primavera 2027
Querétaro

Querétaro será invitado especial en Festival San Luis en Primavera 2027

Municipio de Querétaro firma alianza con San Luis Potosí para proyectar artistas locales a nivel nacional.