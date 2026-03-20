San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El primer día de primavera arranca en Querétaro sin una sola gota de lluvia, pero con frío matutino y rachas de viento que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua estima entre 30 y 50 kilómetros por hora durante la jornada.
La temperatura mínima en la capital del estado será de 9°C, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 25°C en un ambiente templado a cálido. En las zonas serranas de la entidad, el SMN registró mínimas de entre 0 y 5°C.
El equinoccio que marca el inicio de la primavera en el Hemisferio Norte ocurrió a las 08:46 horas, tiempo del centro de México. La jornada meteorológica del estado contrasta con la de entidades del sur del país, donde Guerrero, Oaxaca y Chiapas reciben lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros acumulados, con riesgo de deslaves e inundaciones.
En Querétaro, el cielo parcialmente nublado de la mañana cede a un cielo más abierto hacia la tarde, sin probabilidad de precipitación.
Vientos fuertes en Querétaro y heladas en sierras de Hidalgo
La alerta práctica de esta jornada para los queretanos no viene del agua sino del viento: el SMN advierte que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Los vientos soplan del este y noreste con velocidad sostenida de 20 a 30 km/h, con picos de hasta 50 km/h. La misma franja afecta a Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde las condiciones son similares.
En Hidalgo, sin embargo, la mañana tiene un matiz más severo. Las zonas serranas de la entidad —que comparte frontera con municipios del norte de Querétaro— registran temperaturas mínimas de entre -5 y 0°C con posibilidad de heladas, según el pronóstico de la Conagua para la Mesa Central.
Durante la tarde el ambiente se atemperará hasta condiciones templadas a cálidas, sin lluvia en la mayor parte del territorio hidalguense.
¿Qué temperaturas se registraron en Querétaro en las últimas 24 horas?
Los datos de las estaciones meteorológicas del estado muestran que Peñamiller fue el punto más cálido con 32°C de máxima, seguido de Carrillo con 30°C. En el extremo opuesto, San Ildefonso alcanzó la mínima más baja con 3.5°C, y la Derivadora San José registró 7°C.
El Observatorio Querétaro, referencia para la capital, anotó máxima de 29.5°C y mínima de 9.6°C. Sin precipitaciones en ninguna estación durante ese periodo.
Estación
Temperatura máxima (°C)
Temperatura mínima (°C)
Peñamiller
32.0
11.0
Carrillo
30.0
10.0
Observatorio Querétaro
29.5
9.6
El Pueblito / Juriquilla / El Batán
29.0
10.0
Derivadora San José
28.5
7.0
Constitución de 1917
27.5
8.0
San Ildefonso
23.5
3.5
El pronóstico tiene vigencia hasta las 06:00 horas del sábado 21 de marzo. La Conagua mantiene monitoreo activo sobre la onda de calor que persiste en el noroeste y occidente del país, fenómeno que por ahora no alcanza el territorio queretano.