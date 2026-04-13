Querétaro, 13 de abril de 2026. — Las ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora acompañadas de lluvia derribaron al menos 18 árboles en la capital de Querétaro durante el fin de semana, con caída de granizo la noche del domingo y sin personas lesionadas, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana.

El viento, más que la precipitación, fue el factor determinante en los derribos: dos ejemplares afectaron una fachada e infraestructura eléctrica en Plazas del Sol.

El sábado se registró la caída de alrededor de 10 árboles, principalmente en Lomas de Casablanca y Reforma Agraria, mientras que el domingo por la noche se sumaron entre ocho y nueve más.

Las precipitaciones se extendieron por más de cinco horas continuas en ambos días, aunque los eventos más intensos se concentraron en lapsos de 15 a 25 minutos, con rachas de viento de entre 40 y 45 kilómetros por hora.

Los daños se ubican lejos de las cifras de los más de 2 mil costales distribuidos en la crisis hídrica de junio del año pasado, cuando 72 horas continuas de lluvia colapsaron infraestructura en varios puntos de la ciudad.

Personal de Protección Civil retira un árbol derribado por ráfagas de viento en una colonia del sur de la capital queretana. rotativo.com.mx

“Hubo el día sábado algunos eventos puntualmente fuertes, principalmente en el norte y en el extremo sur de la ciudad, esto generó rachas de viento de hasta 40-45 kilómetros por hora y eso generó principalmente la caída de algunos árboles”, explicó Ramírez Santana.

El funcionario añadió que el granizo registrado la noche del domingo no derivó en afectaciones a personas ni a bienes adicionales.

Protección Civil municipal también atendió el rescate preventivo de dos vehículos varados en la lateral de la zona conocida como Tremec, cuyos ocupantes resultaron ilesos, así como encharcamientos viales que fueron desahogados gracias a trabajos previos de limpieza en drenes y coladeras.

El arrastre de basura propio de las primeras lluvias generó taponamientos momentáneos, similares a los reportes atendidos en mayo del año pasado durante el arranque de temporada.

Para este inicio de semana la probabilidad de lluvia es baja, entre 10 y 15 por ciento, aunque la dependencia mantendrá monitoreo permanente ante la cercanía de la temporada de ciclones tropicales, que arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.