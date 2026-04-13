Vientos de 45 km/h y lluvia derriban 18 árboles en la capital de Querétaro

Las ráfagas del sábado y domingo dejaron daños menores en fachadas e infraestructura eléctrica, sin personas lesionadas.

Árbol derribado por ráfagas de viento sobre vialidad en colonia del sur de Querétaro capital

Personal de Protección Civil retira un árbol derribado por ráfagas de viento en una colonia del sur de la capital queretana.

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Ana K. García
Por Ana K. García Abr 13, 2026
Ana K. García

Soy Ana García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía.

Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad.

También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México.

Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional.

Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
 

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Querétaro, 13 de abril de 2026. — Las ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora acompañadas de lluvia derribaron al menos 18 árboles en la capital de Querétaro durante el fin de semana, con caída de granizo la noche del domingo y sin personas lesionadas, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana.

El viento, más que la precipitación, fue el factor determinante en los derribos: dos ejemplares afectaron una fachada e infraestructura eléctrica en Plazas del Sol.

El sábado se registró la caída de alrededor de 10 árboles, principalmente en Lomas de Casablanca y Reforma Agraria, mientras que el domingo por la noche se sumaron entre ocho y nueve más.

Las precipitaciones se extendieron por más de cinco horas continuas en ambos días, aunque los eventos más intensos se concentraron en lapsos de 15 a 25 minutos, con rachas de viento de entre 40 y 45 kilómetros por hora.

Los daños se ubican lejos de las cifras de los más de 2 mil costales distribuidos en la crisis hídrica de junio del año pasado, cuando 72 horas continuas de lluvia colapsaron infraestructura en varios puntos de la ciudad.

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“Hubo el día sábado algunos eventos puntualmente fuertes, principalmente en el norte y en el extremo sur de la ciudad, esto generó rachas de viento de hasta 40-45 kilómetros por hora y eso generó principalmente la caída de algunos árboles”, explicó Ramírez Santana.

El funcionario añadió que el granizo registrado la noche del domingo no derivó en afectaciones a personas ni a bienes adicionales.

Protección Civil municipal también atendió el rescate preventivo de dos vehículos varados en la lateral de la zona conocida como Tremec, cuyos ocupantes resultaron ilesos, así como encharcamientos viales que fueron desahogados gracias a trabajos previos de limpieza en drenes y coladeras.

El arrastre de basura propio de las primeras lluvias generó taponamientos momentáneos, similares a los reportes atendidos en mayo del año pasado durante el arranque de temporada.

Para este inicio de semana la probabilidad de lluvia es baja, entre 10 y 15 por ciento, aunque la dependencia mantendrá monitoreo permanente ante la cercanía de la temporada de ciclones tropicales, que arranca el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.

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