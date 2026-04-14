Querétaro, 14 de abril de 2026. — El municipio de Querétaro arrancó una campaña de retiro de árboles secos o en riesgo de caída en el tramo de avenida Constituyentes comprendido entre la Alameda Hidalgo y la Universidad Autónoma de Querétaro, considerado zona prioritaria por el diagnóstico municipal.

La decisión fue anunciada por Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, secretaria de Medio Ambiente del municipio, tres días después de que ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora derribaron 18 árboles en la capital queretana durante el fin de semana.

La campaña opera bajo coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil y Servicios Públicos Municipales.

Los ejemplares que sean retirados por presentar daño fitosanitario, muerte vegetal o riesgo estructural se sustituyen con especies nativas seleccionadas previo análisis de compatibilidad con las condiciones del sitio, precisó la funcionaria.

En paralelo, el municipio ya ejecutó una intervención piloto en Jardines de la Hacienda, donde fueron retirados seis ejemplares y se plantaron 41 árboles.

La proporción de sustitución que maneja la dependencia es de cinco árboles por cada uno perdido, criterio técnico que también aplicará al programa de restauración del área natural protegida de Cerro Colorado tras el incendio del 6 de abril.

Tras concluir el tramo de Constituyentes, la intervención continuará en Bernardo Quintana, otro corredor identificado como prioritario por su densidad de arbolado urbano.

Espinosa de los Reyes señaló que la dependencia habilitó una línea telefónica para recibir reportes ciudadanos sobre árboles en riesgo en las extensiones 6749 y 6751 de la Secretaría de Medio Ambiente, y que próximamente se lanzará una plataforma digital denominada línea verde para capturar denuncias en formato remoto.

Censo arbóreo municipal estará listo en diciembre

El municipio comenzó el levantamiento del primer inventario integral de arbolado urbano de la capital queretana, un trabajo técnico que la Secretaría de Medio Ambiente estima concluir en un plazo aproximado de seis meses, con entrega final proyectada para noviembre o diciembre de este año. El censo arrojará resultados parciales conforme avancen los levantamientos por zona.

El inventario permitirá identificar con precisión qué ejemplares presentan enfermedades, muerte vegetativa o daño estructural que los convierta en riesgo para transeúntes y viviendas, un problema que ya afectó fachadas e infraestructura eléctrica en colonias como Plazas del Sol durante las lluvias del fin de semana.

¿Cómo reportar un árbol en riesgo en Querétaro capital?

Los reportes ciudadanos pueden canalizarse vía telefónica a las extensiones 6749 y 6751 de la Secretaría de Medio Ambiente municipal.

La dependencia canaliza cada reporte a Servicios Públicos Municipales y a Protección Civil según el tipo de intervención requerida. En próximas semanas se habilitará la plataforma digital línea verde para recepción remota de denuncias fotográficas.

El financiamiento de la campaña proviene del programa Querétaro Capital Verde, operado por la Secretaría de Medio Ambiente.

La funcionaria no precisó el monto de inversión asignado al programa durante 2026 ni el número total de ejemplares que se proyecta retirar y sustituir a lo largo del año.