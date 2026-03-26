San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — Un choque por alcance en el tramo de ascenso hacía Palmillas, de la carretera federal México-Querétaro, dejó una camioneta pick-up destrozada contra el muro de contención de concreto, luego de que un tráiler la embistió por detrás a la altura del kilómetro 156, en jurisdicción de este municipio.
Elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que no hubo personas lesionadas.
El percance ocurrió en el tramo de ascenso de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156. rotativo.com.mx
El percance se registró cuando el vehículo pesado circulaba a exceso de velocidad por el carril de alta en dirección a la Ciudad de México.
Al alcanzar a la camioneta roja, que se desplazaba a menor velocidad en el mismo carril, el tráiler se impactó contra su parte trasera con fuerza suficiente para sacarla de la cinta de rodamiento y proyectarla contra la barrera de concreto lateral.
Ese segmento de la autopista federal es conocido por la peligrosidad que representan los vehículos de carga en la zona de subida. Los operadores de tráileres suelen acelerar para conservar el impulso necesario y completar el ascenso, lo que reduce drásticamente el margen de reacción frente a vehículos más lentos que transitan por el mismo carril. La maniobra ha provocado múltiples siniestros similares en el tramo.
El percance ocurrió en el tramo de ascenso de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156. rotativo.com.mx
La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para despejar la vialidad.
Hasta el momento, no se informó si el operador del tráiler fue puesto a disposición del Ministerio Público ni si enfrentará alguna sanción por conducir a velocidad excesiva.