El problema no se limita a las cirugías. Las pensiones y jubilaciones del personal municipal superan ya los 130 millones de pesos anuales y, de acuerdo con las proyecciones de la administración, se aproximan a los 250 millones.

A diferencia de otros órdenes de gobierno, el municipio de San Juan del Río no opera bajo un sistema de cuotas o fondos de reserva: los pagos de retiro se absorben directamente del presupuesto operativo año con año, sin ningún mecanismo de capitalización.

Eso significa que cada trabajador que se jubila incrementa el capítulo 4500 de manera permanente, sin contrapartida financiera previa.

El gasto de salud, por su parte, abarca laboratorios, consultas generales, consultas de especialidad, tratamientos quirúrgicos y medicamentos para el trabajador y toda su familia nuclear.

Cabrera Valencia señaló que estos derechos son irrenunciables para el personal sindicalizado y que reducir la cobertura no está sobre la mesa. Lo que sí se puede ajustar, dijo, es la cantidad de plazas activas que generan nuevos derechohabientes.

Desequilibrio presupuestal: nómina vs. servicios públicos en San Juan del Río

El contraste que preocupa a la administración es estructural. El capítulo 1000 —servicios personales— ha crecido sostenidamente en años recientes, en parte por el aumento del personal sindicalizado y en parte por la dinámica de las prestaciones asociadas.

El resultado es que una proporción creciente del presupuesto municipal se destina a pagar la propia operación del gobierno, no los servicios que ese gobierno debe prestar. Cabrera Valencia fue directo: "el gasto corriente se comió el excedente del año pasado, eso no puede ser."

El municipio tiene un presupuesto total de alrededor de 2,100 millones de pesos —contra los más de 3,000 millones del municipio de El Marqués, con menor población— y atiende una mancha urbana que no para de crecer.

Para el alcalde, la única salida sostenible es reducir la masa salarial mediante la reestructura aprobada este jueves y, en paralelo, incrementar la recaudación propia a través de programas de regularización catastral y ordenamiento urbano.

¿Puede el municipio reducir el gasto en salud de sus trabajadores?

No en el corto plazo. Los derechos laborales del personal sindicalizado están protegidos contractualmente y cualquier modificación requeriría negociación formal con el sindicato.

La estrategia actual apunta a contener el crecimiento del número de plazas —no a recortar prestaciones ya adquiridas— y a racionalizar los procesos de autorización de procedimientos de alto costo.

El sindicato de trabajadores municipales no ha emitido pronunciamiento sobre las cifras presentadas por el alcalde ni sobre la reestructura aprobada en la misma sesión.