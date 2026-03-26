Tráiler a exceso de velocidad destroza camioneta en la México-Querétaro

El percance ocurrió en el tramo de ascenso a la altura del kilómetro 156, sin personas lesionadas.

Choque por alcance entre tráiler y camioneta en carretera México-Querétaro en San Juan del Río

El percance ocurrió en el tramo de ascenso de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — Un choque por alcance en el tramo de ascenso hacía Palmillas, de la carretera federal México-Querétaro, dejó una camioneta pick-up destrozada contra el muro de contención de concreto, luego de que un tráiler la embistió por detrás a la altura del kilómetro 156, en jurisdicción de este municipio.

Elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Choque por alcance entre tr\u00e1iler y camioneta en carretera M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo El percance ocurrió en el tramo de ascenso de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156. rotativo.com.mx

El percance se registró cuando el vehículo pesado circulaba a exceso de velocidad por el carril de alta en dirección a la Ciudad de México.

Al alcanzar a la camioneta roja, que se desplazaba a menor velocidad en el mismo carril, el tráiler se impactó contra su parte trasera con fuerza suficiente para sacarla de la cinta de rodamiento y proyectarla contra la barrera de concreto lateral.

Ese segmento de la autopista federal es conocido por la peligrosidad que representan los vehículos de carga en la zona de subida. Los operadores de tráileres suelen acelerar para conservar el impulso necesario y completar el ascenso, lo que reduce drásticamente el margen de reacción frente a vehículos más lentos que transitan por el mismo carril. La maniobra ha provocado múltiples siniestros similares en el tramo.

Choque por alcance entre tr\u00e1iler y camioneta en carretera M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo El percance ocurrió en el tramo de ascenso de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para despejar la vialidad.

Hasta el momento, no se informó si el operador del tráiler fue puesto a disposición del Ministerio Público ni si enfrentará alguna sanción por conducir a velocidad excesiva.

sucesos seguridad accidente movilidad

Reciente

Motociclistas en desfile por el malecón durante la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026
Deportes

Mazatlán espera 13 mil motociclistas en la Semana de la Moto 2026

El encuentro biker cumple 30 ediciones con desfile por el malecón, conciertos y operativo de seguridad reforzado.

Ganado bovino en zona rural de Sierra Gorda Querétaro donde se registran casos de gusano barrenador
San Juan del Río

Piden dictaminar Fondo de Contingencia Pecuaria ante brote de gusano barrenador en Querétaro

Legisladora impulsa aprobación de recursos estatales para indemnizar ganaderos afectados por el gusano barrenador.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde el alcalde informó sobre el conflicto laboral con el sindicato de trabajadores municipales en marzo de 2026
San Juan del Río

Municipio de San Juan del Río y sindicato de trabajadores dirimen demandas ante Tribunal de Conciliación

Trabajadores exigen plazas y homologación; municipio alega restricciones presupuestales para negarlas.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el lineamiento de coordinación entre municipio y JAPAM para proteger vialidades rehabilitadas
San Juan del Río

San Juan del Río obliga a coordinar obra con JAPAM para proteger calles recién reparadas

Lineamiento aprobado en cabildo obliga a planear intervenciones conjuntas con el organismo de agua.