San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — La construcción de un nuevo mercado 5 de Mayo en San Juan del Río requerirá una inversión de entre 30 y 40 millones de pesos, confirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, quien señaló que el proyecto forma parte de la cartera de obras para el periodo 2026-2027, aunque su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestal.
El espacio comercial ubicado en la zona de 5 de Mayo tiene décadas de historia. Surgió como comercio informal y con el paso de los años los propios locatarios fueron construyendo sus espacios con modificaciones propias, sin una infraestructura planificada.
Cabrera reconoció que el mercado actual ya no corresponde a las necesidades de la zona.
"La idea es generarles una infraestructura acorde a lo que es un verdadero mercado", explicó el alcalde durante una conferencia junto al gobernador Mauricio Kuri González.
Precisó que la renovación del mercado 5 de Mayo transformaría la fisonomía de una zona clave para el transporte público de las comunidades rurales hacia el centro urbano.
Según el presidente municipal, aproximadamente el 90% del transporte público de la zona rural llega a 5 de Mayo como punto de distribución hacia las rutas urbanas. Esa condición de nodo de movilidad eleva la importancia estratégica del proyecto.
Presupuesto y temporada de lluvias condicionan la obra
Cabrera advirtió que los ejercicios presupuestales pueden cambiar según las necesidades urgentes que se presenten. Recordó que desde 2021 las inundaciones en San Juan del Río han desviado recursos de obra pública, y señaló que la temporada de lluvias de este año podría adelantarse respecto al calendario habitual.
El funcionario indicó que a partir de finales de marzo inicia la segunda mitad y cierre de la administración municipal, por lo que las definiciones presupuestales se tomarán en las próximas semanas.
Sobre el mercado Reforma, otro espacio comercial importante, señaló que se mantiene diálogo con los comerciantes para evaluar una remodelación menor o un esquema de apoyo directo.
Hasta el momento, no se ha definido una fecha de inicio de obra para el nuevo mercado 5 de Mayo.