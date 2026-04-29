San Juan del Río, 29 de abril de 2026. — La Secretaría de Obras Públicas del Estado confirmó una inversión de 63 millones de pesos para San Juan del Río en obras viales, educativas y de drenaje durante 2026, con el telebachillerato Margarita Massa en la zona oriente como el proyecto de mayor proyección, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores.

Aproximadamente 40 millones corresponden a obra social y el resto a infraestructura educativa, aunque la distribución exacta no fue precisada. Las obras se trabajan en mesa coordinada entre la Secretaría estatal y el equipo municipal.

La ampliación de la carretera Cerro Gordo a cuatro carriles figura entre las acciones de mayor alcance en movilidad. Los trabajos irán de Fundadores hasta el tanque de La Japam, completando el tramo urbano que el municipio había iniciado en una etapa previa.

En Infonavit San Isidro se ejecutará la siguiente etapa de la calle Miguel Hidalgo para resolver el desalojo pluvial, obra que vecinos habían planteado directamente al gobernador Mauricio Kuri durante su visita a la zona.

También se trabajará en Solares Bantí con la segunda etapa de la calle Amalco y en Guadalupe de las Peñas con el mejoramiento de Emiliano Zapata. La comunidad de Soledad del Río sumará la urbanización de una calle adicional, complementando obras municipales en la vialidad hacia la UT.

Telebachillerato Margarita Massa: terreno cedido en Fundadores

El plantel confirmado para la zona oriente se ubicará en Fundadores, frente a la Escuela Primaria Centenario de la Constitución de 1917, sobre el camino a El sitio. El alcalde Roberto Cabrera Valencia precisó que el Ayuntamiento ya cedió el terreno, y que a partir de ese momento las fechas de inicio y conclusión de la construcción dependen exclusivamente de las autoridades educativas estatales.

"Ya no nos corresponde a nosotros marcar las fechas", indicó. El crecimiento acelerado de la zona oriente ha impulsado la demanda de nuevos planteles: el alcalde precisó que Infonavit construirá al menos 10,000 viviendas en el municipio durante el sexenio actual, con otro tanto proyectado por desarrolladores privados, lo que presiona la infraestructura educativa y de salud en ese corredor.

En la zona centro se contemplan dos preescolares cuyos nombres Álvarez Flores indicó que serán informados próximamente por las autoridades estatales. La secretaria los incluyó en el listado de acciones confirmadas del paquete, aunque sin precisar ubicación ni capacidad.

Calvario: un millón para mantenimiento a partir de junio

La parroquia del Calvario recibirá mantenimiento en cubiertas, coro y sistema de pararrayos, dañado durante las lluvias del año anterior. La inversión ronda el millón de pesos, financiado al 50 por ciento entre el programa federal FOREMOBA y el programa estatal PAICE.

Álvarez Flores estimó el arranque de los trabajos para finales de junio o principios de julio, un calendario más adelantado que el del año previo, cuando las obras no iniciaron hasta octubre.